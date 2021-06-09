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У Євросоюзі зробили попередження Росії через ситуацію з режимом Лукашенка

9 червня 2021, 00:51

Підтримка Росії дуже важлива для Олександра Лукашенка у Білорусі, сказав Жозеп Боррель.

Путін Лукашенко
У ЄС врахують підтримку Росією офіційного Мінська / Reuters

Лідери Європейського Союзу мають намір обговорити ситуацію з Білоруссю на прийдешньому саміті щодо Росії. Глава республіки Олександр Лукашенко є диктатором і користується підтримкою Москви. У Брюсселі повинні докласти максимальних зусиль для підтримки білоруського громадянського суспільства. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Під час свого виступу на пленарному засіданні європейського парламенту він сказав про те, що Лукашенко є диктатором, а Росія продовжує підтримувати офіційний Мінськ.

"Я згоден з усіма вами, що перед нами диктатор (мова йде про Лукашенка). Я згоден з усіма вами, що він (Лукашенко) користується підтримкою Росії. Я згоден, що ми повинні продовжувати чинити тиск і використовувати всі наші можливості та інструменти для підтримки громадянського суспільства у Білорусі", - сказав Боррель.читайте такожГордон зробив різку заяву про Росію та Білорусь і дорікнув Україні через Захід

Також він нагадав, що Лукашенко нещодавно отримав новий кредит від Росії на суму 500 мільйонів доларів і відзначив важливість підтримки Москви для офіційного Мінська. Причому Брюссель має намір врахувати цей фактор.

"Рада Європейського Союзу врахує це, коли на майбутньому засіданні обговорюватиме наші відносини з Росією", - підкреслив Жозеп Боррель.

Ситуація у Білорусі

У Національному аеропорту Мінськ 23 травня сталася примусова посадка авіалайнера компанії Ryanair, який слідував за маршрутом з Афін до Вільнюса. Диспетчер повідомив екіпажу про бомбу на борту, через що пілот змушений був посадити літак у Мінську. Втім, при огляді салону вибухових пристроїв не було виявлено.

Після посадки лайнера був затриманий білоруський опозиційний блогер, засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Разом з ним затримали його дівчину Софію Сапегу.

Євросоюз через цей інцидент прийняв рішення повністю розірвати авіасполучення з Білоруссю. Літакам республіки заборонено літати до ЄС і приземлятися в європейських аеропортах.

новини Росії Євросоюз Олександр Лукашенко Жозеп Боррель
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