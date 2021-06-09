В Евросоюзе сделали предупреждение России из-за ситуации с режимом Лукашенко

В ЕС учтут поддержку Россией официального Минска / Reuters

Лидеры Европейского Союза намерены обсудить ситуацию с Беларусью на грядущем саммите по России. Глава республики Александр Лукашенко является диктатором и пользуется поддержкой Москвы. В Брюсселе должны приложить максимальные усилия для поддержки белорусского гражданского общества. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В ходе своего выступления на пленарном заседании Европейского парламента он сказал о том, что Лукашенко является диктатором, а Россия продолжает поддерживать официальный Минск.

"Я согласен со всеми вами, что перед нами диктатор (речь идет о Лукашенко). Я согласен со всеми вами, что он (Лукашенко) пользуется поддержкой России. Я согласен, что мы должны продолжать оказывать давление и использовать все наши возможности и инструменты для поддержки гражданского общества в Беларуси", - сказал Боррель.Читайте такжеГордон сделал резкое заявление о России и Беларуси и упрекнул Украину из-за Запада

Также он напомнил, что Лукашенко недавно получил новый кредит от России на сумму 500 миллионов долларов и отметил важности поддержки Москвы для официального Минска. Причем Брюссель намерен учесть данный фактор.

"Совет Европейского союза учтет это, когда на предстоящем заседании будет обсуждать наши отношения с Россией", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Ситуация в Беларуси

В Национальном аэропорту Минск 23 мая произошла принудительная посадка авиалайнера компании Ryanair, который следовал по маршруту из Афин в Вильнюс. Диспетчер сообщил экипажу о бомбе на борту, из-за чего пилот вынужден был посадить самолет в Минске. Впрочем, при осмотре салона взрывных устройств не было обнаружено.

После посадки лайнера был задержан белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Вместе с ним задержали его девушку Софию Сапегу.

Евросоюз из-за данного инцидента принял решение полностью разорвать авиасообщение с Беларусью. Самолетам республики запрещено летать в ЕС и приземляться в европейских аэропортах.