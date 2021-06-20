У Німеччині на звалищі знайшли дві старовинних картини

У Кельні знайшли старовинні картини на звалище / presseportal.de

У Німеччині в місті Кельні чоловік у сміттєвому контейнері знайшов дві картини 17 століття. Правоохоронці зараз розшукують власників творів мистецтва, пише пресслужба поліції Кельна.

Експерти вважають, що це оригінали робіт маслом нідерландського художника, учня Рембрандта Самюеля ван Гогстратена (1627-1678) "Портрет хлопчика" (дата невідома) і автопортрет італійця П'єтро Беллоті (1627-1700), написаний в 1665 році.

64-річний чоловік знайшов картини ще 18 травня в сміттєвому контейнері під час перерви в зоні обслуговування автобану "Ohrenbach Ost", після чого він відніс картини до поліції.

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На сьогоднішній день поліція Кельна розшукує власника картин і з'ясовує, яким чином вони могли опинитися в сміттєвому контейнері.

Раніше Главред повідомляв про те, що на Миколаєві і на Київщині виявили звалища медичних відходів. Одне з підприємств звозило масово вантажі на старі склади, в яких не було жодних умов для зберігання епідемічно небезпечних медичних відходів.

Силовики провели обшуки в офісних і складських приміщеннях, які орендувало підприємство. В результаті правоохоронці виявили тонни використаного медичного інструменту, лікарських діагностичних та дезінфекційних засобів.