В Германии на свалке нашли две старинных картины

В Кельне нашли старинные картины на свалка / presseportal.de

В Германии в городе Кельне мужчина в мусорном контейнере нашел две картины 17 века. Правоохранители сейчас разыскивают владельцев произведений искусства, пишет пресс-служба полиции Кельна.

Эксперты считают, что это оригиналы работ маслом нидерландского художника, ученика Рембрандта Самюэля ван Гогстратена (1627-1678) "Портрет мальчика" (дата неизвестна) и автопортрет итальянца Пьетро Беллоти (1627-1700), написанный в 1665 году.

64-летний мужчина нашел картины еще 18 мая в мусорном контейнере во время перерыва в зоне обслуживания автобана "Ohrenbach Ost", после чего он отнес картины в полицию.

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На сегодняшний день полиция Кельна разыскивает владельца картин и выясняет, каким образом они могли оказаться в мусорном контейнере.

Ранее Главред сообщал о том, что на Николаевщине и на Киевщине обнаружили свалки медицинских COVID-отходов. Одно из предприятий свозило массово грузы на старые склады, в которых не было никаких условий для хранения эпидемически опасных медицинских отходов.

Силовики провели обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструмента, лекарственных диагностических и дезинфекционных средств.