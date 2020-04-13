Пожар в Чернобыле добрался до хранилищ с радиоактивными отходами

Огонь в Чернобыле может спровоцировать ядерную катастрофу / Фото: Facebook/Ярослав Емельяненко

Огонь в Чернобыльской зоне отчуждения вплотную подобрался к хранилищам с радиоактивными отходами, остались считанные километры.

Как заявил член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook, ситуация оценена, как критическая.

"Сейчас огонь добрался к Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов Подлесный, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", — написал он.

По словам Емельяненко, пожар стремительно двигается в сторону атомной электростанции, поскольку распространению огня способствует ветер.

"Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения", - пишет он.

/ Facebook/Ярослав Емельяненко

Отмечается, что огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Территории многих бывших сел рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. Активисты уверяют, что ситуация критическая.

Как ранее сообщалось, спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара, при этом они уточнили, что радиационный фон не превышен.

Напомним, ранее NASA опубликовала на своем официальном сайте фотографии Чернобыльской зоны из космоса.