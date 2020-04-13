УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Пожар в Чернобыле добрался до хранилищ с радиоактивными отходами

13 апреля 2020, 17:31

Ситуация в регионе критически выходит из-под контроля. .

Огонь в Чернобыле может спровоцировать ядерную катастрофу / Фото: Facebook/Ярослав Емельяненко

Огонь в Чернобыльской зоне отчуждения вплотную подобрался к хранилищам с радиоактивными отходами, остались считанные километры.

Как заявил член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко на своей странице в Facebook, ситуация оценена, как критическая.

"Сейчас огонь добрался к Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов Подлесный, где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", — написал он.

По словам Емельяненко, пожар стремительно двигается в сторону атомной электростанции, поскольку распространению огня способствует ветер.

"Чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается по ветру, и сейчас добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения", - пишет он.

/ Facebook/Ярослав Емельяненко

Отмечается, что огонь перешел на левый берег реки Припять и подобрался непосредственно к атомной станции. Территории многих бывших сел рядом с АЭС сгорели, уничтожен Рыжий лес. Активисты уверяют, что ситуация критическая.

Как ранее сообщалось, спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара, при этом они уточнили, что радиационный фон не превышен.

Напомним, ранее NASA опубликовала на своем официальном сайте фотографии Чернобыльской зоны из космоса.

новости Украины Чернобыльская АЭС Чернобыльская зона Чернобыль. ЧАЭС пожар радиоактивные материалы
Сейчас вы просматриваете новость «Пожар в Чернобыле добрался до хранилищ с радиоактивными отходами». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:31
Пожар в Чернобыле добрался до хранилищ с радиоактивными отходами
17:19
Раскрыты необычные симптомы коронавируса Видео
17:18
Уханьская мерзость возвращается: в КНР пошла еще одна волна Covid-19
17:17
Агенты коронавируса: как украинские церкви становятся рассадниками биотерроризма мнение
17:00
Ветер Любви 1 серия смотреть онлайн 13-04-2020 Видео
16:41
"Дочь просилась в детдом": Полякова пожаловалась Седоковой на карантинные проблемы с детьми
16:29
Китайский паршивец Ковид-19 оказался намного заразнее, чем считалось - ученые Видео
16:22
Игроки вспомнили видеоигровых боссов, которых ненавидят сильнее всего
16:16
14 апреля – какой праздник: Великий вторник и День Марии Египетской Видео
16:05
Омбудсмен рассказала, когда пройдет обмен пленными между Украиной и боевиками Видео
15:35
Ветер любви сериал - дата выхода, актеры и сюжет Видео
15:22
Новый необычный дизайн PlayStation 5 основан на геймпаде DualSense
15:17
Депутаты изменили государственный бюджет и приняли ряд законов: подробности Видео
15:04
Як готується найсмачніша великодня паска, простий рецепт Видео
14:53
Лукашенко обвинил своих граждан в заболевании уханьской заразой Видео
14:41
Apple хочет существенно изменить дизайн iPhone в 2020 году
14:23
"Это диверсия, е*ашить надо": копы оштрафовали попов за Вербное воскресенье Видео
13:49
Ольга Фреймут лишилась близкого человека: подробности
13:42
Ученые раскрыли проклятый фараоном саркофаг с мумией жрицы: находка ошеломляет
13:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пинок по кошельку, подножки злопыхателей и "взрыв" Видео
13:22
Издержки карантина: на Одесчине люди без масок отметелили полицейского
13:16
Погода в Украине будет с морозом и снегом – кому не повезло на неделе Видео
12:50
У каждого своя ложь - график выхода, актеры и роли Видео
12:46
Бог не уберег: Киево-Печерскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса
12:22
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 13 апреля
12:18
От заражения до пневмонии: врач рассказал, как коронавирус "атакует" человека Видео
12:01
Еще один прогноз: в ВОЗ рассказали, сколько продлится пандемия китайского коронавируса
11:57
Украинцев разводят "Протефлазидом" - несуществующими лекарствами от коронавируса
11:54
По примеру "испанки": в Канаде нашли метод лечения COVID-19
11:53
Слух: ремейк легендарной Resident Evil 4 уже в разработке
11:31
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 12-04-2020 - кто прошел в прямые эфиры Видео
11:24
Страстная неделя – что можно есть, рецепты, заговоры на любовь, деньги Видео
11:19
Уханьская зараза ополчилась против России: в стране массово болеют люди Видео
11:18
"С днюхой, нах*й": Шнуров спел про бодун в честь своего дня рождения Видео
11:12
Карантин по-украински и Чингисхан мнение
11:03
"Голосовать без обсуждения": Разумков рассказал, чем Рада займется на внеочередном заседании Видео
10:30
Историк рассказал, какой феномен поможет украинцам пережить кризис
10:23
Пандемия коронавируса-2: инфекционист назвал сроки нового глобального карантина Видео
09:51
Еще больше новых случаев и жертв: МОЗ опубликовал свежие данные о ситуации с COVID-19 в Украине
09:47
"Хоронить как чумных": мэр Николаева припугнул горожан последствиями коронавируса
09:40
Война с огнем в Чернобыльской зоне продолжается, спасатели рассказали о радиации Видео
09:20
Коронавирус в США: стало известно, когда Штаты начнут ослаблять карантин
09:03
В ВОЗ рассказали о вреде масок для лица Видео
08:28
Реальный спад пандемии: китайский эпидемиолог дал обнадеживающий прогноз Видео
08:22
Неожиданное свойство известного препарата: в Японии нашли лекарство, которое блокирует активность COVID-19
07:50
"Вернуть не только Крым и Донбасс": Турчинов напророчил России судьбу СССР
07:24
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 апреля: бесценная помощь, влюбленность и разрушительная гордыня Видео
06:52
Вместо обучения - реалити-шоу: что показали ошибки в онлайн-уроках мнение
06:25
Либо отравят, либо прирежут: назван год, когда Россия избавится от Путина
06:02
Мода 2020: ТОП-10 потрясающих вещей, которые вернулись в моду - фото Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять