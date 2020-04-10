Пожар в Чернобыльской зоне: загрязненный воздух уже в Киеве – насколько растет радиация

Пожар в Чернобыльской зоне – насколько выросла радиация / Facebook Державне агентство України з управління зоною відчуження

Из-за пожара в Чернобыльской зоне поток загрязненного воздуха попал в Киев. Поток идет через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и саму столицу.

При этом на сайте Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности заверяют, что угрозы для здоровья местных жителей нет.

По прогнозам, концентрация радиоактивного нуклида Цезий-137 в околоземном слое воздуха в Киеве поднимется до нескольких мегабеккерелей на метр кубический.

"Такие концентрации не несут угрозы жизни и здоровью населения и в 100 раз ниже допустимого уровня, установленного Нормами радиационной безопасности Украины, который равен 800 мБк/м3", – заверили эксперты.

Напомним, ранее и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что ситуация с ликвидацией возгорания в Чернобыльсокй зоне сложная, поскольку его тушение осложняет повышенный радиационный фон.