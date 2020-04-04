В Чернобыльской зоне вспыхнул масштабный пожар, в небо подняли авиацию

Пожар в Чернобыльской зоне / фото ГСЧС

В Чернобыльской зоне отчуждения возле села Владимировка Котовского лесничества 4 апреля вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщили спасатели ГСЧС информация о верховом лесном пожаре на площади 20 га поступила спасателям в 13:22.

"В 14:30 и в 14:53 два самолета АН-32П ГСЧС вылетели из г. Нежин для тушения пожара... В 15:33 к месту пожара вылетел вертолет ГосЧС МИ-8", – сказано в сообщении.

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К тушению возгорания привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, из них от ГСЧС 40 человек личного состава и 8 машин. Также на месте работает авиация. Дополнительно к месту пожара направлены 9 единиц техники и 40 спасателей.

"Тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках горения. Угрозы населенным пунктам нет", – подчеркнули спасатели.

Ранее Главред писал, что Киеве в результате пожара, который произошел в ночь на пятницу, 20 марта, в 10-этажном жилом доме по адресу Харьковское шоссе 2 в Днепровском районе, погибли два человека.

Также напомним, в результате пожара в частном доме в Крыму погибли четыре человека.