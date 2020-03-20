В Киеве в результате пожара в многоэтажке заживо сгорели два человека

В Киеве произошел смертельный пожар / @DSNSKyiv

В Киеве в результате пожара, который произошел в ночь на пятницу, 20 марта, в 10-этажном жилом доме по адресу Харьковское шоссе 2 в Днепровском районе, погибли два человека.

По данным оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, пожар произошел в одной из комнат двухкомнатной квартир на 3-м этаже.

В ходе разведки были найдены тела двух погибших: женского и мужского пола 1936 и 1970 рождения соответственно.

В результате пожара повреждена мебель, бытовая техника, закопчены стены и потолок квартиры. Причина возникновения пожара устанавливается.

/ @DSNSKyiv

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате пожара в частном доме в Крыму погибли четыре человека.