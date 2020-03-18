В Крыму трагически погибли четыре человека – СМИ

В Крыму произошел пожар, погибли четыре человека, узнали журналисты / 1zoom.ru

Во вторник, 17 марта, в захваченном Россией Крыму произошел пожар в частном доме, по предварительным данным, погибли четыре человека.

Трагедия произошла в Симферополе на ул. Днепровской, горел частный дом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, в так называемом "крымском главке МЧС" сообщили, что огонь охватил площадь 40 квадратных метров.

"…информация о возгорании в частном доме поступила в 15:25 MSK (14:25 по Киеву – Ред.), пожар был ликвидирован в 16:44 MSK (15:44 по Киеву – Ред.)… На месте работало два отделения пожарных…", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном россиянам Симферополе произошло жуткое убийство – мать зарезала своего 7-летнего сына. Тело ребенка нашли в салоне авто. Возможно, злоумышленница во время совершения преступления находилась под действием сильных препаратов.