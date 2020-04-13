Война с огнем в Чернобыльской зоне продолжается, спасатели рассказали о радиации

В Чернобыльской зоне до сих пор тушат пожары / dsns.gov.ua

Пока весь мире ведет борьбу с коронавирусом, в Чернобыльской зоне – своя война. Спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара, при этом они уточнили, что радиационный фон не превышен.

"Осуществляется ротация наших работников, меняются составы спасателей, автомобили остаются в расположении. Радиационный фон не превышен и в тех местах, где проводятся работы, и на территории Киевской области, и на территории Киева", - сообщила пресс-секретарь ГосЧС в Киевской обл. Виктория Рубан, передает 112 Украина.

По ее словам, пожар локализирован и больше не распространяется. Спасатели тушат те ячейки, где есть огонь.

Многое зависит от погодных условий и порывов ветра. Во время облета территории утром и вечером выявляются новые очаги.

По словам Рубан, обнаруживают другие ячейки, куда переезжают наши спасатели для тушения пожара. География очень большая, это, если начиналась Полесский район, то сейчас практически на расстоянии более 100 км горит в разных местах.

Добавим, что сегодня на 14:00 запланировано внеочередное заседание Рады, на котором народные депутаты намерены увеличить штрафы за сжигание травы и загрязнения атмосферы.

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Напомним, ранее NASA опубликовала на своем официальном сайте фотографии Чернобыльской зоны из космоса.

На снимках можно увидеть, как задымленность периодически меняет направление, и ветер разгоняет смог на многие километры в стороны. Продукты горения уже распространились на территорию Киевской области, частично Житомирской и Черниговской, а также достали до Беларуси. Под угрозой задымления оказался и Киев.