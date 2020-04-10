Пожар в Чернобыльской зоне прогрессирует: NASA шокировало фото из космоса

NASA опубликовало фото из космоса пожара в Чернобыле / Фото: earthobservatory.nasa.gov

Онлайн-ресурс NASA следит за масштабным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения, который не утихает, а лишь усиливается на протяжении недели.

Фотографии из космоса NASA публикует на своем официальном сайте. На них можно рассмотреть, что дым распространился уже на значительную территорию.

На снимках можно увидеть, как задымленность периодически меняет направление, и ветер разгоняет смог на многие километры в стороны. Продукты горения уже распространились на территорию Киевской области, частично Житомирской и Черниговской, а также достали до Беларуси. Под угрозой задымления оказался и Киев.

/ Фото: earthobservatory.nasa.gov

/ Фото: earthobservatory.nasa.gov

Как сообщает Государственное агентство по управлению зоной отчуждения, к борьбе с огнем привлекли 379 спасателей, а также 100 единиц специальной техники, в том числе и авиацию.

Утром 10 апреля тушение огня продолжается на территориях Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, но было безуспешным. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям заверяют, что радиационный фон в Киевской области не превышает допустимую норму. В столице он составляет 0,012 мР/ч, в области – в пределах 0,011 мР/час (при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

Пожаром охвачена радиолокационная система Дуга, которая пользуется популярность среди туристов, посещающих зону отчуждения ЧАЭС. Над ней зафиксировано крупное задымление, которое было принесено ветром.

Как ранее сообщалось, из-за пожара в Чернобыльской зоне поток загрязненного воздуха попал в Киев. Поток идет через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и саму столицу.

Напомним, ранее и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что ситуация с ликвидацией возгорания в Чернобыльской зоне сложная, поскольку его тушение осложняет повышенный радиационный фон.