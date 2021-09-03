У Німеччині назвали перешкоду для вступу України до НАТО

Посол Німеччини про вступ України до НАТО / УНІАН

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що заважає Україні до вступу до НАТО.

За її словами це військовий конфлікт на Донбасі і тимчасова окупація Росією Криму.

Вона зазначила, що НАТО - це 30 країн-членів, а отримати консенсус - це непросто.

"Україна це знає. Ви дуже активно працювали, щоб переконати окремі країни. Але факт залишається фактом - є військовий конфлікт в Україні. Це завжди складно для НАТО приймати нові країни, де є такі конфлікти", - заявила вона, передає ТСН.

На уточнююче запитання, чи є перепоною військовий конфлікт на Донбасі і тимчасова окупація Росією Криму для вступу України в НАТО, вона відповіла: "Так".

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Секретар РНБО Олексій Данилов піддав жорсткій критиці Німеччину і Францію через питання інтеграції України в НАТО. За його словами, в 2008 році Берлін і Париж в останній момент відмовили Києву в наданні ПДЧ в Альянс, в результаті чого через роки виявилася можливою російська агресія. Держави вчинили таким чином, так як не хотіли "злити Росію".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що серед країн Північноатлантичного альянсу вже склався консенсус, згідно з яким вони підтримують вступ української держави до блоку безпеки заходу. Однак Київ має реалізувати низку реформ для успішного завершення шляхи інтеграції в НАТО.