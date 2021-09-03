В Германии назвали преграду для вступления Украины в НАТО

Посол Германии о вступлении Украины в НАТО / УНИАН

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен рассказала, что мешает Украине к вступлению в НАТО.

По ее словам это военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма.

Она отметила, что НАТО - это 30 стран-членов, а получить консенсус - это непросто.

"Украина это знает. Вы очень активно работали, чтобы убедить отдельные страны. Но факт остается фактом - есть военный конфликт в Украине. Это всегда сложно для НАТО принимать новые страны, где есть такие конфликты", - заявила она, передает ТСН.

На уточняющий вопрос, является ли преградой военный конфликт на Донбассе и временная оккупация Россией Крыма для вступления Украины в НАТО, она ответила: "Да".

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Секретарь СНБО Алексей Данилов подверг жесткой критике Германию и Францию из-за вопроса интеграции Украины в НАТО. По его словам, в 2008 году Берлин и Париж в последний момент отказали Киеву в предоставлении ПДЧ в Альянс, в результате чего спустя годы оказалась возможной российская агрессия. Государства поступили таким образом, так как не хотели "злить Россию".

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс отметила, что среди стран Североатлантического альянса уже сложился консенсус, согласно которому они поддерживают вступление украинского государства в блок безопасности Запада. Однако Киев должен реализовать ряд реформ для успешного завершения пути интеграции в НАТО.