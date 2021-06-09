У Німеччині обнадіяли Україну заявою щодо Північного потоку-2

Хайко Маас запевнив Україну в підтримці / Фото REUTERS

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас запевнив українського колегу Дмитра Кулебу в тому, що влада ФРН допоможе знизити для України ризики від запуску газопроводу Північний потік-2, повідомив за підсумками зустрічі в Берліні в середу, 9 червня, Дмитро Кулеба.

"Я отримав чіткі запевнення, що Німеччина усвідомлює всі ризики для України від цього проєкту. І хоче допомогти Україні їх зменшити", - сказав він.

При цьому Кулеба висловив жаль в розбіжності позицій Києва і Берліну щодо даного питання.

У свою чергу Маас заявив, що завершення будівництва газопроводу прив'язане до транзиту газу через Україну.

"Саме тому ми вклали багато зусиль, щоб підписати в кінці 2019року угоду про продовження транзиту. Наша позиція залишиться незмінною", - сказав він.

"Завершення проєкту Північний потік - 2 прив'язане до того, щоб транзит газу відбувався через українську територію й надалі. Саме тому ми вклали багато зусиль, щоб підписати наприкінці 2019 року угоду про продовження транзиту. Наша позиція залишиться незмінною", - додав міністр.

Також міністри обговорили ситуацію на Донбасі та роботу нормандської четвірки.

"Конструктивний підхід і розважливість - це те, що потрібно нам і в нормандському форматі. Ми хочемо мати відчутний прогрес у питаннях безпеки і гуманітарних темах, розведенні військ, розмінуванні, обміну політичними та іншими ув'язненими, але також, що стосується імплементації формули Штайнмаєра", - сказав Маас.

Він визнав РФ стороною конфлікту і закликав її вплинути на сепаратистів для стабілізації "режиму тиші".

"Для цього перш за все Москва має використовувати свій вплив на Сході України. Москва є стороною конфлікту", - сказав німецький міністр.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією раніше закликав США і Євросоюз зупинити добудову Північного потоку-2. Гарант акцентував увагу на тому, що даний проект несе загрозу безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що після запуску СП-2 українській газотранспортній системі загрожує небезпека з боку Росії. За даними розвідки, існує ймовірність провокацій і терактів.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив сценарію, при якому у газопроводу Північний потік-2 виникнуть проблеми на етапі сертифікації та страхування труби.

Російський депутат В'ячеслав Ніконов припустив, що США спробують зупинити запуск Північного потоку-2 у тому випадку, якщо на осінніх парламентських виборах у Німеччині перемогу здобуде Партія зелених.