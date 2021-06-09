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В Германии обнадежили Украину заявлением о Северном потоке-2

9 июня 2021, 19:29
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Маас заявил, что завершение строительства газопровода привязано к транзиту газа через Украину.

Хайко Маас
Хайко Маас заверил Украину в поддержке / Фото REUTERS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заверил украинского коллегу Дмитрия Кулебу в том, что власти ФРГ помогут снизить для Украины риски от запуска газопровода Северный поток-2, сообщил по итогам встречи в Берлине в среду, 9 июня, Дмитрий Кулеба.

"Я получил четкие заверения, что Германия осознает все риски для Украины от этого проекта. И хочет помочь Украине их уменьшить", - сказал он.

При этом Кулеба выразил сожаление в расхождении позиций Киева и Берлина по данному вопросу.

В свою очередь Маас заявил, что завершение строительства газопровода привязано к транзиту газа через Украину.

"Именно поэтому мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 соглашение о продлении транзита. Наша позиция останется неизменной", - сказал он.

"Завершение проекта Северный поток-2 привязано к тому, чтобы транзит газа происходил через украинскую территорию и в дальнейшем. Именно поэтому мы вложили много усилий, чтобы подписать в конце 2019 года соглашение о продлении транзита. Наша позиция останется неизменной", - добавил министр.

Также министры обсудили ситуацию на Донбассе и работу нормандской четверки.

"Конструктивный подход и рассудительность - это то, что нужно нам и в нормандском формате. Мы хотим иметь ощутимый прогресс в вопросах безопасности и гуманитарных темах, разведении войск, разминировании, обмена политическими и другими заключенными, но также, что касается имплементации формулы Штайнмайера", - сказал Маас.

Он признал РФ стороной конфликта и призвал ее повлиять на сепаратистов для стабилизации "режима тишины".

"Для этого прежде всего Москва должны использовать свое влияние на Востоке Украине. Москва является стороной конфликта", - сказал немецкий министр.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией ранее призывал США и Евросоюз остановить достройку Северного потока-2. Гарант акцентировал внимание на том, что данный проект несет угрозу безопасности украинского государства.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что после запуска СП-2 украинской газотранспортной системе грозит опасность со стороны России. По данным разведки, существует вероятность провокаций и терактов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил сценария, при котором у газопровода Северный поток-2 возникнут проблемы на этапе сертификации и страхования трубы.

Российский депутат Вячеслав Никонов предположил, что США попробуют остановить запуск Северного потока-2 в том случае, если на осенних парламентских выборах в Германии победу одержит Партия зеленых.

Северный поток Дмитрий Кулеба Хайко Маас новости Украины
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