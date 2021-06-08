У Байдена сделали заявление о помощи Украине из-за достройки и запуска Северного потока-2

США ставят перед собой задачу помочь Украине и другим странам после запуска СП-2, - Блинкен / Фото Reuters

Российский энергетический проект Северный поток-2 уже практически реализован. Теперь Вашингтону следует рассмотреть различные сценарии помощи Украине и другим государствам, а также обеспечить реализацию интересов США. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

В ходе своего выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената США он рассказал о том, что строительство СП-2 фактически закончено. В данный момент актуальным остается вопрос поддержки Украины и других государств в связи с запуском российского газопровода.

"Реальность заключается в том, что физическое завершение (строительство) газопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является наиболее эффективными нашими действиями, чтобы поддержать интересы Украины и других причастных стран, а также наши собственные интересы", - подчеркнул американский чиновник.Читайте такжеУ Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Напомним, ранее эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев заявил, что в России поспешили с заявлениями о достройке первой нитки Северного потока-2. Однако завершения работ по первой нитке магистрали действительно ожидается уже этим летом. В августе могут начаться тестовые поставки российского газа в Европу через газопровод в обход Украины.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией ранее призывал США и Евросоюз остановить достройку Северного потока-2. Гарант акцентировал внимание на том, что данный проект несет угрозу безопасности украинского государства.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что после запуска СП-2 украинской газотранспортной системе грозит опасность со стороны России. По данным разведки, существует вероятность провокаций и терактов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил сценария, при котором у газопровода Северный поток-2 возникнут проблемы на этапе сертификации и страхования трубы.

Российский депутат Вячеслав Никонов предположил, что США попробуют остановить запуск Северного потока-2 в том случае, если на осенних парламентских выборах в Германии победу одержит Партия зеленых.