УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Байдена сделали заявление о помощи Украине из-за достройки и запуска Северного потока-2

8 июня 2021, 20:17
Прослушать новость
Остановить

Строительство российского газопровода СП-2 уже фактически завершено, сказал Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен
США ставят перед собой задачу помочь Украине и другим странам после запуска СП-2, - Блинкен / Фото Reuters

Российский энергетический проект Северный поток-2 уже практически реализован. Теперь Вашингтону следует рассмотреть различные сценарии помощи Украине и другим государствам, а также обеспечить реализацию интересов США. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

В ходе своего выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената США он рассказал о том, что строительство СП-2 фактически закончено. В данный момент актуальным остается вопрос поддержки Украины и других государств в связи с запуском российского газопровода.

"Реальность заключается в том, что физическое завершение (строительство) газопровода было фактически решенным делом. Вопрос на будущее сводится к тому, что является наиболее эффективными нашими действиями, чтобы поддержать интересы Украины и других причастных стран, а также наши собственные интересы", - подчеркнул американский чиновник.Читайте такжеУ Байдена заявили о компенсации Украине и предупредили о новом ударе по Северному потоку-2

Напомним, ранее эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев заявил, что в России поспешили с заявлениями о достройке первой нитки Северного потока-2. Однако завершения работ по первой нитке магистрали действительно ожидается уже этим летом. В августе могут начаться тестовые поставки российского газа в Европу через газопровод в обход Украины.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американской делегацией ранее призывал США и Евросоюз остановить достройку Северного потока-2. Гарант акцентировал внимание на том, что данный проект несет угрозу безопасности украинского государства.

Глава МВД Арсен Аваков считает, что после запуска СП-2 украинской газотранспортной системе грозит опасность со стороны России. По данным разведки, существует вероятность провокаций и терактов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил сценария, при котором у газопровода Северный поток-2 возникнут проблемы на этапе сертификации и страхования трубы.

Российский депутат Вячеслав Никонов предположил, что США попробуют остановить запуск Северного потока-2 в том случае, если на осенних парламентских выборах в Германии победу одержит Партия зеленых.

новости США Энтони Блинкен Северный поток-2 Госдепартамент США новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «У Байдена сделали заявление о помощи Украине из-за достройки и запуска Северного потока-2». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Даша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомствоДаша Петрожицкая рассекретила своего возлюбленного и вспомнила их знакомство Пятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное вареньеПятиминутка, густое и без варки ягод: как приготовить вкусное клубничное варенье Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редисЗащищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис Гороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переездГороскоп на 7 июня 2021 всех знаков Зодиака: конец периода испытаний и переезд На какую опасную болезнь указывают тошнота и головная боль - ответ медикаНа какую опасную болезнь указывают тошнота и головная боль - ответ медика

Последние новости

20:17

У Байдена сделали заявление о помощи Украине из-за достройки и запуска Северного потока-2

20:11

Суд принял окончательное решение по ликвидации УПЦ КП

20:11

В стиле товарища Сталина: что не так с идеей о высадке миллиарда деревьев мнение

20:07

Зеленский объявил Байдену о новой инициативе Киева по вступлению Украины в НАТО Видео

19:57

Светлана Лобода осталась без продюсера

Реклама
19:43

Под Житомиром малолетки избивали мужчину на костылях и снимали на видео Видео

19:17

Врач перечислил самые опасные продукты на прилавках Украины Видео

19:04

Ребенок ушел гулять и найден мертвым в коллекторе: СМИ узнали детали трагедии на Днепропетровщине Видео

18:59

День летнего солнцестояния 2021: когда, приметы и что делать Видео

18:52

В Кабмине обвинили Россию в промедлении вступления Украины в НАТО

18:45

Катастрофа МН17: на суде в Нидерландах свидетели рассказали о ЗРК Бук на Донбассе и взрывах в небе

18:41

Тина Кароль начала новый музыкальный проект и удивила источником финансирования

18:26

"Метинвест" намерен построить новый современный цех стоимостью 1 миллиард долларов

17:50

Кейт Миддлтон поздравила Меган Маркл с дочкой после семейного скандала

17:21

"Заставлял детей с*сать": в Киеве поймали малолетнего извращенца – СМИ

17:20

Гендиректор "Метинвеста" сказал, что необходимо для развития экономики

17:06

Стало известно, как и от чего лечат Андрея Данилко

16:56

Оставили малыша на старших детей: на Закарпатье младенец выпал из коляски и умер

16:52

Украина поделится газовой трубой с США и ЕС: в Кабмине назвали сценарий борьбы с Северным потоком-2 Видео

16:45

Гендиректор "Метинвеста" объяснил, как промышленности достичь нулевых показателей выбросов

Реклама
16:40

Вещи, которые нужно выбросить из своего гардероба уже сегодня Видео

16:16

"Вонючие, грязные, бухие и обдолбанные военные": эксперт по красоте угодила в базу Миротворца

16:15

"Большая стройка" начинает реконструкцию аэропорта в Кривом Роге - Тимошенко

16:10

В Метинвесте рассказали, как превратятся в углеродо-нейтральную компанию к 2050 году

16:08

Во Франции мужчина на улице дал пощечину Макрону: в Сети появилось видео

16:07

Мелочный человек: в Запорожье мужчина поскандалил в супермаркете из-за сдачи в копейку Видео

15:42

Алина Гросу рассказала о Романе Полянском и открыла секрет идеальных отношений Видео

15:33

"Метинвест" за 10 лет инвестировал в модернизацию предприятий $10 миллиардов

15:26

Харьков залило и притрусило градом, и "поплыл" Херсон Видео

15:15

Когда День друзей и День дружбы в 2021 году и как отмечать Фото Видео

15:10

СБУ провела обыски у основателей организации "Партия Шария" Видео

15:04

Джокер Хоакин Феникс признался, будет ли его сын веганом

15:00

"Отгрызла нос и челюсть": на Прикарпатье на мужчину напала агрессивная медведица Видео

14:52

Как правильно одеваться женщине после 40 лет, чтобы не превратиться в "каргу" Видео

14:29

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

14:25

На газопроводе в Ивано-Франковской области прогремел взрыв: что известно

14:14

Пошел гулять, о пропаже заявили через 4 дня: в Днепропетровской области нашли тело мальчика Видео

14:13

Рейтинг партий от КМИС: политсилы Ляшко, Смешко и Гройсмана прошли бы в Раду

14:11

Украинская музыкантка раскрыла тайны вирусного видео с котом Alugalug Cat Видео

14:04

Тимошенко из ОП о Большой стройке: "Со снегом асфальт больше не сойдет"

Реклама
13:55

Ученые узнали, как трендовые вегаские диеты влияют на рост и кости детей Видео

13:40

Пьяного Самойлова выносили со сцены после скандального концерта в России

13:33

Первый тур выборов выиграл бы Зеленский, Порошенко отстает с большим отрывом - опрос Видео

13:29

Ресницы за деньги и муж на фоне Кремля: факты о женщине, назвавшей бойцов ВСУ "вонючими тварями" Видео

13:14

Как питаются японцы с "острова безсмертных" Окинава: три главных совета Видео

13:03

Эксперт рассказал о рисках нелегального трудоустройства в ЕС

12:52

В МИД РФ рассказали, что попросит Путин у Байдена насчет Украины Видео

12:48

В Житомирской области мужчина изрешетил пулями супружескую пару Видео

12:41

Зеленский прокомментировал исправление слов Байдена о членстве Украины в НАТО Видео

12:30

Почему после новых пленок Бигуса "порохоботы" должны стать прокаженными мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять