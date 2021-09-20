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У Німеччині створили плюшевого ведмедика - копію Меркель

20 вересня 2021, 02:16

Німецька фірма з Кобурга випустила спеціальну партію плюшевих ведмедиків з нагоди завершення повноважень Ангели Меркель на посаді канцлера.

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У Німеччині створили спеціальну серію плюшевих ведмедиків / Getty

Німецька фірма з Кобурга випустила спеціальну партію плюшевих ведмедиків з нагоди завершення повноважень Ангели Меркель на посаді канцлера, повідомляє Stern.

"Особисті ведмеді" - це традиція більш ніж 100-річного сімейного бізнесу Фірми з Баварії: компанія робила такі іграшки на честь Барака Обами і короля Людвіга, є копії колишнього канцлера Гельмута Шмідта і королеви Єлизавети II.

Плюшеві ведмедики "Меркель" коштуватимуть 189 Євро.

"Це не дитячі іграшки, це колекційні речі", - пояснив високу ціну керуючий директор Мартін Герман.

Буде виготовлено всього 500 штук - і одну з них, під цифрою 16 отримає власне канцлер, її передасть Меркель депутат Бундестагу по округу Кобурга.

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Цифра "16" символізує кількість років перебування Меркель на посаді.

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Нагадаємо, під час візиту до Києва Меркель заявила про те, що Німеччина виступає за нові санкції проти РФ, якщо вона спробує використовувати Північний потік 2 як зброю, заявила канцлер Ангела Меркель.

"Стурбованість з української сторони ми дуже серйозно сприймаємо, і тому я під час переговорів у Москві говорила про цю проблему, і ми дуже чітко говорили про те, що ми в європейських рамках виступаємо за нові санкції, якщо Росія буде намагатися використовувати цей газопровід для мети (геополітичної, - ред.) зброї", - сказала вона.

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