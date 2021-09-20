В Германии создали плюшевого мишку - копию Меркель

В Германии создали специальную серию плюшевых мишек / Getty

Немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера, сообщает Stern.

"Личные медведи" - это традиция более чем 100-летнего семейного бизнеса фирмы из Баварии: компания делала такие игрушки в честь Барака Обамы и короля Людвига, есть копии бывшего канцлера Гельмута Шмидта и королевы Елизаветы II.

Плюшевые мишки "Меркель" будут стоить 189 евро. "Это не детские игрушки, это коллекционные вещи", - пояснил высокую цену управляющий директор Мартин Герман.

Будет изготовлено всего 500 штук - и одну из них, под цифрой 16 получит собственно канцлер, ее передаст Меркель депутат Бундестага по округу Кобурга.

Цифра "16" символизирует количество лет пребывания Меркель в должности.

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Напомним, во время визита в Киев Меркель заявила о том. что Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использовать Северный поток 2 как оружие, заявила канцлер Ангела Меркель.

"Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели (геополитического, - ред.) оружия", - сказала она.