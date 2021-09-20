В Германии создали плюшевого мишку - копию Меркель

Немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера.
Немецкая фирма из Кобурга выпустила специальную партию плюшевых мишек по случаю завершения полномочий Ангелы Меркель на посту канцлера, сообщает Stern.
"Личные медведи" - это традиция более чем 100-летнего семейного бизнеса фирмы из Баварии: компания делала такие игрушки в честь Барака Обамы и короля Людвига, есть копии бывшего канцлера Гельмута Шмидта и королевы Елизаветы II.
Плюшевые мишки "Меркель" будут стоить 189 евро. "Это не детские игрушки, это коллекционные вещи", - пояснил высокую цену управляющий директор Мартин Герман.
Будет изготовлено всего 500 штук - и одну из них, под цифрой 16 получит собственно канцлер, ее передаст Меркель депутат Бундестага по округу Кобурга.
Цифра "16" символизирует количество лет пребывания Меркель в должности.
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Напомним, во время визита в Киев Меркель заявила о том. что Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использовать Северный поток 2 как оружие, заявила канцлер Ангела Меркель.
"Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели (геополитического, - ред.) оружия", - сказала она.