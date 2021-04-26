У Німеччині заявили про критичний стан переговорів щодо Донбасу

У Німеччині висловилися про переговори щодо Донбасу / pixabay

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що Донбасу загрожує заморожений конфлікт, якщо не повернутися до питань реалізації мінських угод.

"Нормандський формат і мінський процес знаходяться в критичній точці, і зараз має дуже швидко стати зрозуміло, чи буде там якийсь рух, чи можуть мінські угоди взагалі коли-небудь бути повністю втілені в життя обома сторонами. Якщо ж ні, це означатиме, що ми маємо справу із замороженим конфліктом, якого ми хочемо не допустити", - заявив глава МЗС Німеччини під час онлайн-дискусії Atlantic Talk.

На його думку, робота в нормандському форматі і мінському процесі не знаходиться на "нульовій позначці", оскільки є домовленість про режим припинення вогню, хоча він чим далі, тим більше порушується.

Маас зазначив, що саме та складна ситуація, з якою всі зіткнулися останнім часом на кордоні, є сигналом для всіх сторін в посиленому режимі зайнятися врегулюванням ситуації в рамках нормандського формату і мінського процесу.

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