У Німеччині заявили про критичний стан переговорів щодо Донбасу

За словами глави МЗС Німеччини, потрібно реалізувати мінські угоди, інакше конфлікт на Донбасі стане замороженим.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що Донбасу загрожує заморожений конфлікт, якщо не повернутися до питань реалізації мінських угод.
"Нормандський формат і мінський процес знаходяться в критичній точці, і зараз має дуже швидко стати зрозуміло, чи буде там якийсь рух, чи можуть мінські угоди взагалі коли-небудь бути повністю втілені в життя обома сторонами. Якщо ж ні, це означатиме, що ми маємо справу із замороженим конфліктом, якого ми хочемо не допустити", - заявив глава МЗС Німеччини під час онлайн-дискусії Atlantic Talk.
На його думку, робота в нормандському форматі і мінському процесі не знаходиться на "нульовій позначці", оскільки є домовленість про режим припинення вогню, хоча він чим далі, тим більше порушується.
Маас зазначив, що саме та складна ситуація, з якою всі зіткнулися останнім часом на кордоні, є сигналом для всіх сторін в посиленому режимі зайнятися врегулюванням ситуації в рамках нормандського формату і мінського процесу.
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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до глави Кремля Володимира Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.
- У відповідь на це російський президент Володимир Путін заявив, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".
- В Офісі президента України не мають наміру запрошувати президента Російської Федерації Володимира Путіна до Києва. Глава ОП Андрій Єрмак заявив, що гіпотетичне запрошення Путіна до Києва є некоректним.