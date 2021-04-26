В Германии заявили о критическом состоянии переговоров по Донбассу

В Германии высказались о переговорах по Донбассу / pixabay

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Донбассу грозит замороженный конфликт, если не вернуться к вопросам реализации минских соглашений.

"Нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, и сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли минские соглашения вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь обеими сторонами. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, которого мы хотим не допустить", - заявил глава МИД Германии во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk.

По его мнению, работа в нормандском формате и минском процессе не находится на "нулевой отметке", поскольку есть договоренность о режиме прекращения огня, хотя он чем дальше, тем больше нарушается.

Маас отметил, что именно та сложная ситуация, с которой все столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках нормандского формата и минского процесса.

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