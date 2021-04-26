В Германии заявили о критическом состоянии переговоров по Донбассу

По словам главы МИД Германии, нужно реализовать минские соглашения, иначе конфликт на Донбассе станет замороженным.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Донбассу грозит замороженный конфликт, если не вернуться к вопросам реализации минских соглашений.
"Нормандский формат и минский процесс находятся в критической точке, и сейчас должно очень быстро стать понятно, будет ли там какое-либо движение, могут ли минские соглашения вообще когда-либо быть полностью воплощены в жизнь обеими сторонами. Если же нет, это будет означать, что мы имеем дело с замороженным конфликтом, которого мы хотим не допустить", - заявил глава МИД Германии во время онлайн-дискуссии Atlantic Talk.
По его мнению, работа в нормандском формате и минском процессе не находится на "нулевой отметке", поскольку есть договоренность о режиме прекращения огня, хотя он чем дальше, тем больше нарушается.
Маас отметил, что именно та сложная ситуация, с которой все столкнулись в последнее время на границе, является сигналом для всех сторон в усиленном режиме заняться урегулированием ситуации в рамках нормандского формата и минского процесса.
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Переговоры по Донбассу – о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента Российской Федерации Владимира Путина в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.