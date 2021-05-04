У Німеччині заявили про небезпеку нападу Росії і закликали ЄС до дій

У ФРН не виключають військового нападу Росії на країни Євросоюзу / Reuters

Відносини Євросоюзу з Росією продовжують залишатися складними, тому Берлін і Брюссель повинні чітко визначитися з позицією щодо Москви. Агресивний політичний курс наближається до європейських кордонів, і якщо РФ перейде до військової атаки, це стане ударом по всіх країнах Європи. Країнам ЄС потрібно консолідуватися навколо загрози, а в довгостроковій перспективі наднаціональному об'єднанню потрібна власна армія. Про це заявила міністерка у федеральних і європейських справах землі Гессеї (ХДС) Люція Путтріх.

"Росія Путіна поводиться не як надійний партнер ЄС і вже тим більше не як друг. Навпаки. Агресивна зовнішня політика Росії все ближче наближається до європейських кордонів. Це зачіпає всіх нас і має фактично викликати рефлекс солідарності у ЄС", - написала вона у своїй колонці для The European.

За її словами, складно перерахувати повністю всі важкі інциденти, через які відносини Євросоюзу і Росії стали складними. Внаслідок кризи і в процесі протистояння Москві, ЄС повинен об'єднати зусилля у сфері зовнішньої політики і безпеки.читайте такожЖурналіст розкрив сценарій нових ударів Євросоюзу по Росії

Путтріх не виключила нападу на європейські держави. Щоб виключити розвитку такого сценарію, відповідно до її позиції, потрібна сильна зовнішня політика. А в перспективі, Європі знадобиться добре озброєна армія.

"Якщо на когось із нас нападуть, це вдарить по всіх нас. Це вимагає відчуття "Ми" у зовнішній політиці. Цього можна досягти, з одного боку, за рахунок сильного загального голосу у зовнішній політиці, який черпає силу в єдності. З іншого боку, в довгостроковій перспективі потрібна добре оснащена європейська армія", - вважає міністр.

При цьому вона закликає не відмовитися від співпраці з Росією, а продемонструвати рішучу позицію ЄС, котрий повинен показати, які червоні лінії не повинна перетинати Росія.читайте такожУ МЗС Росії вибухнули різкою заявою на адресу Євросоюзу

"Ні. Наразі не час відмовлятися від Росії. Швидше, наша позиція повинна бути дуже ясною. Ми, тобто весь ЄС, не терпимо жодних політичних вбивств, політичного ув'язнення чи залякування. Ми рішуче реагуємо на провокації, незалежно від того, чи стосуються вони нас самих чи наших друзів, і ми не дозволяємо розділяти себе політично чи економічно. нам потрібна чітка позиція, а не лінія найменшого опору", - підкреслила Люція Путтріх.

Відносини Росії і Євросоюзу