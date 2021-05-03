В Германии заявили об опасности нападения России и призвали ЕС к действиям

В ФРГ не исключают военного нападения России на страны Евросоюза / Reuters

Отношения Евросоюза с Россией продолжают оставаться сложными, поэтому Берлин и Брюссель должны четко определиться с позицией в отношении Москвы. Агрессивный политический курс приближается к европейским границам, и если РФ перейдет к военной атаке, это станет ударом по всем странам Европы. Странам ЕС нужно консолидироваться вокруг угрозы, а в долгосрочной перспективе наднациональному объединению нужна собственная армия. Об этом заявила министр в федеральных и европейских делах земли Гессеи (ХДС) Люция Путтрих.

"Россия Путина ведет себя не как надежный партнер ЕС и уж тем более не как друг. Наоборот. Агрессивная внешняя политика России все ближе приближается к европейским границам. Это затрагивает всех нас и должно фактически вызвать рефлекс солидарности в ЕС", - написала она в своей колонке для The European.

По ее словам, сложно перечислить полностью все тяжелые инциденты, из-за которых отношения Евросоюза и России стали сложными. Вследствие кризиса и в процессе противостояния Москве, ЕС должен объединить усилия в сфере внешней политики и безопасности.Читайте такжеЖурналист раскрыл сценарий новых ударов Евросоюза по России

Путтрих не исключила нападения на европейские государства. Чтобы исключить развития такого сценария, согласно ее позиции, нужна сильная внешняя политика. А в перспективе, Европе понадобится хорошо вооруженная армия.

"Если на кого-то из нас нападут, это ударит по всем нам. Это требует чувства "Мы" во внешней политике. Этого можно достичь, с одной стороны, за счет сильного общего голоса во внешней политике, который черпает силу в единстве. С другой стороны , в долгосрочной перспективе нужна хорошо оснащенная европейская армия", - полагает министр.

При этом она призывает не отказаться от сотрудничества с Россией, а продемонстрировать решительную позицию ЕС, который должен показать, какие красные линии не должна пересекать Россия.Читайте такжеВ МИД России разразились резким заявлением в адрес Евросоюза

"Нет. Сейчас не время отказываться от России. Скорее, наша позиция должна быть очень ясной. Мы, то есть весь ЕС, не терпим никаких политических убийств, политического заключения или запугивания. Мы решительно реагируем на провокации, независимо от того, касаются ли они нас самих или наших друзей, и мы не позволяем разделять себя политически или экономически. нам нужна четкая позиция, а не линия наименьшего сопротивления", - подчеркнула Люция Путтрих.

Отношения России и Евросоюза