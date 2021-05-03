УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Германии заявили об опасности нападения России и призвали ЕС к действиям

3 мая 2021, 14:47
Прослушать новость
Остановить

Агрессивная политика РФ уже приближается к границам стран Европейского Союза, утверждает Люция Путтрих.

Россия,флаг
В ФРГ не исключают военного нападения России на страны Евросоюза / Reuters

Отношения Евросоюза с Россией продолжают оставаться сложными, поэтому Берлин и Брюссель должны четко определиться с позицией в отношении Москвы. Агрессивный политический курс приближается к европейским границам, и если РФ перейдет к военной атаке, это станет ударом по всем странам Европы. Странам ЕС нужно консолидироваться вокруг угрозы, а в долгосрочной перспективе наднациональному объединению нужна собственная армия. Об этом заявила министр в федеральных и европейских делах земли Гессеи (ХДС) Люция Путтрих.

"Россия Путина ведет себя не как надежный партнер ЕС и уж тем более не как друг. Наоборот. Агрессивная внешняя политика России все ближе приближается к европейским границам. Это затрагивает всех нас и должно фактически вызвать рефлекс солидарности в ЕС", - написала она в своей колонке для The European.

По ее словам, сложно перечислить полностью все тяжелые инциденты, из-за которых отношения Евросоюза и России стали сложными. Вследствие кризиса и в процессе противостояния Москве, ЕС должен объединить усилия в сфере внешней политики и безопасности.Читайте такжеЖурналист раскрыл сценарий новых ударов Евросоюза по России

Путтрих не исключила нападения на европейские государства. Чтобы исключить развития такого сценария, согласно ее позиции, нужна сильная внешняя политика. А в перспективе, Европе понадобится хорошо вооруженная армия.

"Если на кого-то из нас нападут, это ударит по всем нам. Это требует чувства "Мы" во внешней политике. Этого можно достичь, с одной стороны, за счет сильного общего голоса во внешней политике, который черпает силу в единстве. С другой стороны , в долгосрочной перспективе нужна хорошо оснащенная европейская армия", - полагает министр.

При этом она призывает не отказаться от сотрудничества с Россией, а продемонстрировать решительную позицию ЕС, который должен показать, какие красные линии не должна пересекать Россия.Читайте такжеВ МИД России разразились резким заявлением в адрес Евросоюза

"Нет. Сейчас не время отказываться от России. Скорее, наша позиция должна быть очень ясной. Мы, то есть весь ЕС, не терпим никаких политических убийств, политического заключения или запугивания. Мы решительно реагируем на провокации, независимо от того, касаются ли они нас самих или наших друзей, и мы не позволяем разделять себя политически или экономически. нам нужна четкая позиция, а не линия наименьшего сопротивления", - подчеркнула Люция Путтрих.

Отношения России и Евросоюза

  • Отношения РФ и ЕС значительно испортились после событий 2014 года, когда российское государство оккупировало территории Украины – автономную республику Крым и Донбасс. Мировое сообщество осуждает Россию за грубое нарушение международного права и называет ее государством-агрессором. Против российских политиков, чиновников и бизнесменов действует санкционный режим Запада.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров допускал сценарий, при котором Москва может пойти на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если ЕС примет решение ввести санкции против стратегически важных секторов российской экономики.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что слова Лаврова неверно интерпретировали. По его словам, Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом только в том случае, если с такой инициативой выступит Брюссель.
  • Лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер предложил Западу ударить новыми санкциями против РФ в случае нового военного вторжения России в Украину. Он полагает, что при таком сценарии российское государство нужно будет отключить от SWIFT.

новости России Евросоюз новости Германии
Сейчас вы просматриваете новость «В Германии заявили об опасности нападения России и призвали ЕС к действиям». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Что символизирует 1 Мая и поздравления с ПервомаемЧто символизирует 1 Мая и поздравления с Первомаем Гороскоп на май-2021 для всех знаков: Рака побалует судьба, а Тельцу придется тугоГороскоп на май-2021 для всех знаков: Рака побалует судьба, а Тельцу придется туго 1+1 покажет финальный выпуск Лиги Смеха: Титаны, где определят победителя1+1 покажет финальный выпуск Лиги Смеха: Титаны, где определят победителя У Байдена сделали заявление о будущем Украины в НАТОУ Байдена сделали заявление о будущем Украины в НАТО Между США и Россией официально началась новая Холодная войнаМежду США и Россией официально началась новая Холодная война

Последние новости

15:50
В ЕС дали "зеленый свет" на въезд туристам: кому откроют двери
15:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 мая: вспышка страсти и новые свободы Видео
15:26
У Лаврова сделали заявление о сценарии для РФ в случае отключения от SWIFT Видео
15:24
В Харькове нашли убитыми молодого мужчину и девушку
15:18
Зеленский назвал себя выходцем из СССР и рассказал, чего ему не хватало Видео
Реклама
15:13
В Чернигове умерли двое детей, которых мать накормила супом с грибами Видео
14:50
В МИД рассказали, сколько в Украине хотят "сбить" с РФ за оккупацию Видео
14:47
В Германии заявили об опасности нападения России и призвали ЕС к действиям Видео
14:28
Новая поддержка США Украины оказалась под угрозой: СМИ назвали причину Видео
14:15
На встрече Зеленского и Путина кто-то должен "держать свечку" - Климкин Видео
13:55
В Украину вернутся заморозки – синоптик раскрыл детали Видео
13:44
Больных в два раза больше: социологи разбили цифры Минздрава по COVID-19 Видео
13:24
Худшие аксессуары для женщин после 40 лет Видео
13:10
Президент Литвы назвал аннексию Крыма нелегальной и пообещал вмешаться Видео
12:49
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 мая 2021: сложности и подарок судьбы Видео
12:26
В Сети рассказали, куда Порошенко махнул на отдых на майские праздники Видео
12:13
Минздрав обнародовал актуальный список регионов красной зоны карантина Видео
12:05
На Закарпатье агенты РФ устроили провокацию с листовками и прокололись – СМИ
11:54
У Лаврова закатили истерику в ответ на предложение G7 бороться с фейками РФ Видео
11:18
Эксперт объяснил планы властей по повышению прожиточного минимума Видео
Реклама
11:12
В Украине назвали фиксированный тариф на электроэнергию для населения Видео
10:53
"Так в спину еб*шит": в Сети сообщили о массовой драке подростков в Одессе Видео
10:22
Как Россия неожиданно потеряла влияние в Средней Азии мнение
10:11
Пушилин заявил, что Зеленский боится получить пулю в спину на Донбассе Видео
09:34
Отвод российских войск от Украины: Блинкен сделал заявление Видео
08:50
У границ Украины найден коронавирус-мутант из Индии
08:33
Зеленский еще долго будет бегать вокруг глобуса мнение
08:19
Коронавирус в Украине за сутки выявили у менее 3 тысяч человек Видео
07:56
Осенью Украину ждет COVID-21: врач рассказала, чем опасен этот штамм Видео
07:43
Врач рассказала, кому опасно есть лук Видео
07:30
Генерал ВСУ сравнил стягивание российских войск с 2014 годом Видео
07:15
Журналист раскрыл сценарий новых ударов Евросоюза по России Видео
06:54
Повышение прожиточного минимума: почему украинцы его не почувствуют мнение
06:33
В США назвали главную цель Путина с войсками у границ Украины Видео
05:32
Зеленскому очень опасно один на один встречаться с Путиным – экс-посол Видео
05:05
У Байдена раскрыли планы по переговорам с Северной Кореей Видео
04:28
Воздушные поздравления с Днем кондитера на словах и в картинках
03:50
Соблазнительные кожаные юбки вошли в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
03:07
Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит цвет ногтей
02:17
Экс-министр обороны спрогнозировал направление удара РФ по Украине Видео
Реклама
00:55
Как бороться с одышкой после коронавируса - советы врача Видео
00:19
Светлый понедельник: что делать украинцам в Поливальный понедельник Видео
02 мая, воскресенье
23:51
Украину накроет настоящая жара: когда и где ждать больше +25 градусов Видео
23:16
РФ готовит удар: эксперт назвал самое слабое звено обороны Украины Видео
22:58
В США прошлись по увольнению Коболева из Нафтогаза
22:30
В Чехии поставили точку в версии о взрыве складов с боеприпасами агентами ГРУ Видео
22:15
В Украине резко подорожают продукты питания: когда и на сколько
22:13
Вещи, которые нужно выбросить из своего шкафа Видео
22:13
Подробный лунный календарь на май 2021: грабеж и примирение
21:54
Выяснилось, как отмечает майские праздники Зеленский
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять