У Держдепі зробили заяву про надання військової допомоги Україні

Як заявив Нед Прайс, США продовжать надавати Україні допомогу для захисту від російської агресії.
Глава Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що вони будуть і далі надавати військову допомогу Україні, яка протистоїть російській агресії.
"Ми глибоко прихильні нашому партнерству з Україною. Це важливо для нас. США з 2014 року виділили понад 2 млрд доларів в якості допомоги у сфері безпеки для України. Ми продовжимо працювати над наданням допомоги в галузі безпеки, якої Україна потребує для захисту від російської агресії, це включає летальні оборонні системи", — сказав Прайс.
Зазначимо, раніше Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав законопроект про "партнерство з Україною у сфері безпеки".
Представляючи законопроект, голова комітету сенатор-демократ Роберт Менендес назвав ініціативу "своєчасним сигналом" на підтримку України.
Він нагадав, що вже сім років після російського вторгнення українські військові продовжують самовіддано захищатися від російських сухопутних, морських і кібератак, які порушують український суверенітет і безпеку.
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"Я з гордістю приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроекту про "партнерство з Україною у сфері безпеки", пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні. Як ми всі знаємо, ситуація з безпекою погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України. Цей законопроект не міг бути більш своєчасним, щоб послати світу меседж, що ми підтримуємо Україну", – заявив Менендес.
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