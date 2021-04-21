У Держдепі зробили заяву про надання військової допомоги Україні

Нед Прайс висловився про військову допомогу для України / Reuters

Глава Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що вони будуть і далі надавати військову допомогу Україні, яка протистоїть російській агресії.

"Ми глибоко прихильні нашому партнерству з Україною. Це важливо для нас. США з 2014 року виділили понад 2 млрд доларів в якості допомоги у сфері безпеки для України. Ми продовжимо працювати над наданням допомоги в галузі безпеки, якої Україна потребує для захисту від російської агресії, це включає летальні оборонні системи", — сказав Прайс.

Зазначимо, раніше Комітет Сенату США з міжнародних відносин підтримав законопроект про "партнерство з Україною у сфері безпеки".

Представляючи законопроект, голова комітету сенатор-демократ Роберт Менендес назвав ініціативу "своєчасним сигналом" на підтримку України.

Він нагадав, що вже сім років після російського вторгнення українські військові продовжують самовіддано захищатися від російських сухопутних, морських і кібератак, які порушують український суверенітет і безпеку.

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"Я з гордістю приєднуюся до сенатора Ріша щодо законопроекту про "партнерство з Україною у сфері безпеки", пакету довгострокової допомоги, який демонструє нашу двопартійну відданість безпечній Україні. Як ми всі знаємо, ситуація з безпекою погіршується, адже тисячі російських військ накопичуються на кордоні України. Цей законопроект не міг бути більш своєчасним, щоб послати світу меседж, що ми підтримуємо Україну", – заявив Менендес.

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