У Держдумі оцінили ініціативу Європарламенту відключити РФ від SWIFT

У Держдумі оцінили ініціативу Європарламенту відключити Росію від SWIFT / Reuters

Заклик глави провідної фракції Європарламенту - Європейської народної партії (ЄНП) - Манфреда Вебера посилити європейські та американські санкції проти Росії, а також відключити Росію від SWIFT у разі ескалації в Україні не має під собою підстав і є скоріше елементом політичного піару, заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

"Позиція євродепутата щодо посилення санкцій проти Росії абсолютно популістська і не має під собою реальних підстав", - сказав Слуцький у коментарі ТАСС.

За його словами ""з подібним завзяттям західним політикам варто осаджувати Україну, щоб не допустити ескалації та військового сценарію на південному сході країни, якщо, звичайно, їх цікавить, перш за все, мир на Донбасі".

Слуцький констатував, що "Захід сам себе випробовує нескінченними провокаціями на адресу Росії, проводячи марну політику стримування та розжарюючи ситуацію на рівному місці".

"Брюссель та Вашингтон не хвилюють життя жителів "ЛНР" і "ДНР", їм важливіше розкручувати санкційну спіраль, звинувачувати та демонізувати Москву. Тупикова лінія, або, як сказав Лавров (глава МЗС Росії - ред.), тупа", - підкреслив політик.

Зазначимо, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфред Вебер заявив, що Москву мають покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі та погіршення здоров'я Олексія Навального.

"Час дозованих санкцій в цьому разі мине. Масштабне заморожування рахунків олігархів або відключення Росії від SWIFT мають стати реальними варіантами у разі ескалації", - заявив Вебер.

Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше: