У Держдумі оцінили ініціативу Європарламенту відключити РФ від SWIFT

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ прокоментував заяву глави провідної фракції Європарламенту про необхідність посилити санкції проти РФ.
Заклик глави провідної фракції Європарламенту - Європейської народної партії (ЄНП) - Манфреда Вебера посилити європейські та американські санкції проти Росії, а також відключити Росію від SWIFT у разі ескалації в Україні не має під собою підстав і є скоріше елементом політичного піару, заявив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.
"Позиція євродепутата щодо посилення санкцій проти Росії абсолютно популістська і не має під собою реальних підстав", - сказав Слуцький у коментарі ТАСС.
За його словами ""з подібним завзяттям західним політикам варто осаджувати Україну, щоб не допустити ескалації та військового сценарію на південному сході країни, якщо, звичайно, їх цікавить, перш за все, мир на Донбасі".
Слуцький констатував, що "Захід сам себе випробовує нескінченними провокаціями на адресу Росії, проводячи марну політику стримування та розжарюючи ситуацію на рівному місці".
"Брюссель та Вашингтон не хвилюють життя жителів "ЛНР" і "ДНР", їм важливіше розкручувати санкційну спіраль, звинувачувати та демонізувати Москву. Тупикова лінія, або, як сказав Лавров (глава МЗС Росії - ред.), тупа", - підкреслив політик.
Зазначимо, голова Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфред Вебер заявив, що Москву мають покарати за участь в ескалації конфлікту на Донбасі та погіршення здоров'я Олексія Навального.
"Час дозованих санкцій в цьому разі мине. Масштабне заморожування рахунків олігархів або відключення Росії від SWIFT мають стати реальними варіантами у разі ескалації", - заявив Вебер.
Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- У США у зв'язку з діями Росії ухвалили рішення відправити два кораблі у Чорне море, щоб забезпечити стримування Росії. Американські кораблі перебуватимуть в Чорноморській акваторії до 4-5 травня.
- Москва відмовилася від участі в ініційованому Києвом спеціальному засіданні в ОБСЄ з питання обговорення дій Росії щодо переміщення російських військ біля кордонів східних областей України та в окупованому Криму.