У Держдумі відреагували на плани України видворити громадян РФ з Криму

У Росії вважають, що міністра з питань окупованих територій Олексія Рєзнікова можуть відправити у відставку.
Глава комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашников стверджує, що росіяни самі подбають про долю захопленого Криму і прогнозує відставку міністра з питань окупованих територій Олексія Рєзнікова, повідомляє РИА Новости.
За його словами, Резніков повинен цікавитися не ситуацією з Кримом, а питаннями своєї кар'єри. Українці нібито можуть "вигнати подібних міністрів".
"Громадяни України в один момент "прокинуться" і зрозуміють, що відбувається у них в країні, і виженуть усіх подібних міністрів", - підкреслив Калашников.читайте такожУ Навального відмовилися "повернути" Україні анексований Крим
Заяви Рєзнікова щодо Криму
- Віцепрем'єрміністр - міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков 27 березня заявив, що Росія переселила до анексованого Криму 500 тисяч росіян. Після повернення півострова до складу України, Київ видворить російських громадян, які потрапили до Криму в порушення українських пунктів пропуску і в обхід українського законодавства.
- Крім того, Резніков сказав, що заяви з окупованого Криму про багатомільярдні позови так званої "кримської влади" до України викликають "гомеричний регіт". До заяв російських представників, за його словами, не можна ставитися серйозно – вони розповідатимуть про "порушення України" в рамках Нюрнберзького процесу.
Автор: Андрій Ганжа