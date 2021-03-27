У Держдумі відреагували на плани України видворити громадян РФ з Криму

У Держдумі заявили, що Резніков не повинен цікавитися долею Криму / Reuters

Глава комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашников стверджує, що росіяни самі подбають про долю захопленого Криму і прогнозує відставку міністра з питань окупованих територій Олексія Рєзнікова, повідомляє РИА Новости.

За його словами, Резніков повинен цікавитися не ситуацією з Кримом, а питаннями своєї кар'єри. Українці нібито можуть "вигнати подібних міністрів".

"Громадяни України в один момент "прокинуться" і зрозуміють, що відбувається у них в країні, і виженуть усіх подібних міністрів", - підкреслив Калашников.читайте такожУ Навального відмовилися "повернути" Україні анексований Крим

Заяви Рєзнікова щодо Криму