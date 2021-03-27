В Госдуме отреагировали на планы Украины выдворить граждан РФ из Крыма

В России считают, что министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова могут отправить в отставку.
Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников утверждает, что россияне сами позаботятся о судьбе захваченного Крыма и прогнозирует отставку министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, сообщает РИА Новости.
По его словам, Резников должен интересоваться не ситуацией с Крымом, а вопросами своей карьеры. Украинцы якобы могут "выгнать подобных министров".
"Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", - подчеркнул Калашников.Читайте такжеУ Навального отказались "вернуть" Украине аннексированный Крым
Заявления Резникова по Крыму
- Вице-премьер-министр – министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 27 марта заявил, что Россия переселила в аннексированный Крыма 500 тысяч россиян. После возвращения полуострова в состав Украины, Киев выдворит российских граждан, которые попали в Крым в нарушение украинских пунктов пропуска и в обход украинского законодательства.
- Кроме того, Резников сказал, что заявления из оккупированного Крыма о многомиллиардных исках так называемых "крымских властей" к Украине вызывают "гомерический хохот". К заявлениям российских представителей, по его словам, нельзя относиться серьезно – они будут рассказывать о "нарушениях Украины" в рамках Нюрнбергского процесса.
Автор: Андрей Ганжа