В Госдуме отреагировали на планы Украины выдворить граждан РФ из Крыма

В Госдуме заявили, что Резников не должен интересоваться судьбой Крыма / Reuters

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников утверждает, что россияне сами позаботятся о судьбе захваченного Крыма и прогнозирует отставку министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, сообщает РИА Новости.

По его словам, Резников должен интересоваться не ситуацией с Крымом, а вопросами своей карьеры. Украинцы якобы могут "выгнать подобных министров".

"Граждане Украины в один момент "очнутся" и поймут, что происходит у них в стране, и выгонят всех подобных министров", - подчеркнул Калашников.Читайте такжеУ Навального отказались "вернуть" Украине аннексированный Крым

Заявления Резникова по Крыму