У Держдумі РФ гнівно відреагували на заклик не пускати росіян до ЄС

У Держдумі звинуватили Ільвеса в спробі "підняти галас" заявою про Росію / Reuters

Голова комітету Держдуми Росії у міжнародних справах Олексій Чепа назвав президента Естонії 2006-2016 років Тоомаса Хендріка Ільвеса "хворою людиною", заява якої, мовляв, спрямована на піар. При цьому він вважає, що метою таких слів є намір догодити американцям.

"Я чудово розумію, що кількість не зовсім здорових, навіть сильно хворих людей велика, але що можна казати з приводу таких заяв. Ну... Хвора людина... Швидше за все, він має відношення до групи тих людей, які не знають, чого б вигадати, просто грають на якихось піар-ходах навколо себе, хочуть підняти галас, більше нічого. Більше ні на що не здатні вони", - сказав Чепа в коментарі Рен тв.

Також він додав, що мета подібних безпідставних заяв – порадувати США.читайте також"Хочеш миру - готуйся до війни": Лавров назвав умову розриву відносин Росії з ЄС

"...це нічим не обґрунтована заява, не підкріплена нічим. Кожен намагається на свій лад прокричати на догоду зрозуміло якій країні", - підкреслив російський парламентарій.

Заява Ільвеса про агресію Росії