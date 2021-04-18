У Держдумі РФ гнівно відреагували на заклик не пускати росіян до ЄС

Заява Тоомаса Хендріка Ільвеса продиктована наміром догодити США, вважає Олексій Чепа.
Голова комітету Держдуми Росії у міжнародних справах Олексій Чепа назвав президента Естонії 2006-2016 років Тоомаса Хендріка Ільвеса "хворою людиною", заява якої, мовляв, спрямована на піар. При цьому він вважає, що метою таких слів є намір догодити американцям.
"Я чудово розумію, що кількість не зовсім здорових, навіть сильно хворих людей велика, але що можна казати з приводу таких заяв. Ну... Хвора людина... Швидше за все, він має відношення до групи тих людей, які не знають, чого б вигадати, просто грають на якихось піар-ходах навколо себе, хочуть підняти галас, більше нічого. Більше ні на що не здатні вони", - сказав Чепа в коментарі Рен тв.
Також він додав, що мета подібних безпідставних заяв – порадувати США.читайте також"Хочеш миру - готуйся до війни": Лавров назвав умову розриву відносин Росії з ЄС
"...це нічим не обґрунтована заява, не підкріплена нічим. Кожен намагається на свій лад прокричати на догоду зрозуміло якій країні", - підкреслив російський парламентарій.
Заява Ільвеса про агресію Росії
- Президент Естонії у 2006-2016 роках Тоомас Хендрік Ільвес раніше заявив про те, що Євросоюзу на тимчасовій основі слід було б повністю закрити кордони європейських держав для громадян Росії.
- За його словами, таке рішення має бути продиктоване агресивними діями Росії, які ставлять під загрозу безпеку Європи.
- Ільвес погодився з тим, що подібні дії завдають шкоди пересічним громадянам РФ, проте додав, що у Євросоюзу немає іншого виходу.