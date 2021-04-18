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В Госдуме РФ гневно отреагировали на призыв не пускать россиян в ЕС

18 апреля 2021, 20:49
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Заявление Тоомаса Хендрика Ильвеса продиктовано намерением угодить США, считает Алексей Чепа.

Государственная Дума, Госдума
В Госдуме обвинили Ильвеса в попытке "поднять шумиху" заявлением о России / Reuters

Глава комитета Госдумы России по международным делам Алексей Чепа назвал президента Эстонии 2006-2016 годов Тоомаса Хендрика Ильвеса "больным человеком", заявление которого, дескать, направлено на пиар. При этом он считает, что целью таких слов является намерение угодить американцам.

"Я прекрасно понимаю, что количество не совсем здоровых, даже сильно больных людей велико, но что можно говорить по поводу таких заявлений. Ну... Больной человек... Скорее всего, он относится к группе тех людей, которые не знают, чего придумать, просто играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, хотят поднять шумиху, больше ничего. Больше ни на что не способны они", - сказал Чепа в комментарии Рен тв.

Также он добавил, что цель подобных безосновательных заявлений – обрадовать США.Читайте также"Хочешь мира – готовься к войне": Лавров назвал условие разрыва отношений России с ЕС

"...это ничем не обоснованное заявление, не подкрепленное ничем. Каждый пытается на свой лад прокричать в угоду понятно какой стране", - подчеркнул российский парламентарий.

Заявление Ильвеса об агрессии России

  • Президент Эстонии в 2006-2016 годах Тоомас Хендрик Ильвес ранее заявил о том, что Евросоюзу на временной основе следовало бы полностью закрыть границы европейских государств для граждан России.
  • По его словам, такое решение должно быть продиктовано агрессивными действиями России, которые ставят под угрозу безопасность Европы.
  • Ильвес согласился с тем, что подобные действия наносят вред рядовым гражданам РФ, однако добавил, что у Евросоюза нет другого выхода.

новости России Эстония Томас Хендрик Ильвес Госдума РФ
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