В Европе заявили об опасности и призвали запретить гражданам РФ въезд в ЕС

Россия ведет себя как страна-изгой, на кону безопасность Европы - Ильвес / rus.delfi.ee

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который был главой эстонского государства в течение 10 лет, предложил запретить въезд для всех граждан России на территорию стран Европейского Союза. Такая инициатива может быть вынужденной, так как из-за действий Москвы под угрозой оказалась безопасность Европы.

В своем Twitter-аккаунте политик пишет, что временный запрет всех поездок из России в Европу может стать необходимой мерой. Если до 2014 года россияне требовали безвиза с ЕС, то теперь нужно "заморозить все визы", кроме поездок из-за срочных визитов по причине экстренных случаев в семье. Данное решение нужно утвердить из-за того, что Европе угрожает серьезная опасность.

"Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит", - сказал Ильвес.Читайте такжеЕвросоюз нанес новый удар по России и Китаю

В комментариях под своим твиттом политик признал, что такие меры нанесут вред рядовым россиянам, однако добавил, что по-другому нельзя никак действовать в условиях сложившейся ситуации.

"(Россия, - ред.) сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?" – подчеркнул Тоомас Хендрик Ильвес.

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