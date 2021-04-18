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В Европе заявили об опасности и призвали запретить гражданам РФ въезд в ЕС

18 апреля 2021, 17:19
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Россия до аннексии Крыма требовала безвизового режима с Евросоюзом, напомнил Тоомас Хендрик Ильвес.

Тоомас Ильвес, Эстония, президент
Россия ведет себя как страна-изгой, на кону безопасность Европы - Ильвес / rus.delfi.ee

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который был главой эстонского государства в течение 10 лет, предложил запретить въезд для всех граждан России на территорию стран Европейского Союза. Такая инициатива может быть вынужденной, так как из-за действий Москвы под угрозой оказалась безопасность Европы.

В своем Twitter-аккаунте политик пишет, что временный запрет всех поездок из России в Европу может стать необходимой мерой. Если до 2014 года россияне требовали безвиза с ЕС, то теперь нужно "заморозить все визы", кроме поездок из-за срочных визитов по причине экстренных случаев в семье. Данное решение нужно утвердить из-за того, что Европе угрожает серьезная опасность.

"Вероятно, необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит", - сказал Ильвес.Читайте такжеЕвросоюз нанес новый удар по России и Китаю

В комментариях под своим твиттом политик признал, что такие меры нанесут вред рядовым россиянам, однако добавил, что по-другому нельзя никак действовать в условиях сложившейся ситуации.

"(Россия, - ред.) сбивает гражданские лайнеры, отравляет и убивает людей в Европе, вторгается и оккупирует страны. Чем не страна-изгой?" – подчеркнул Тоомас Хендрик Ильвес.

Отношения ЕС и России

  • В 2014 году Россия оккупировала часть территории Украины – автономную республику Крыма и Донбасс. Вследствие этого политические отношения Москвы и Брюсселя серьезно ухудшились. Мировое сообщество считает Россию государством-агрессором, которое грубо нарушило международное право. В отношении российского государства, а также чиновников, политиков и бизнесменов, введены различные санкции Запада.
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров допускал ситуацию, при которой Москва может пойти на разрыв отношений с Евросоюзом. По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если Брюссель запустит санкции против стратегически важных секторов экономики России.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Лаврова были вырваны из контекста. Россия будет готова пойти на разрыв отношения с ЕС только в крайнем случае и по инициативе Брюсселя.

новости России Евросоюз Томас Хендрик Ильвес новости Эстонии
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