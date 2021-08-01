У Греції через потужні пожежі евакуювали декілька сіл, є постраждалі

У Греції спалахнула пожежа на острові

У Греції стався масштабна лісова пожежа на півострові Пелопоннес - через пожежу довелося евакуювати жителів п'яти сіл, а від вогню постраждали вісім людей, пише euronews.

Вогонь на грецькому Пелопоннесі спалахнув у суботу поблизу міста Патрі, яке за 200 кілометрів до Афін. У неділю з вогнем боролися близько 300 рятувальників, два літаки і п'ять вертольотів.

В результаті лісових пожеж було знищено близько 20 будинків. Восьмеро осіб госпіталізували з опіками та ураженням дихальних шляхів.

Пожежі змусили грецьку владу також евакуювати приморський курорт Логгос. Близько 100 жителів і туристів були евакуйовані до сусіднього міста Егіо.

Нагадавши, Туреччину охопили масові пожежі. Горять безліч лісів. Вогонь близький до готелів через це туристи йдуть ночувати на пляжі. Станом на 30 липня було відомо про 4 жертви вогню і понад півтори сотні потерпілих, 50 з яких госпіталізовані в лікарні.

У п'ятницю, 30 липня, Україна направила на допомогу Туреччині два літаки ДСНС. Відпочиваючі стверджують, що в небі невпинно літають вертольоти і скидають воду, намагаючись загасити вогонь. Люди страждають від їдкого диму.

Також раніше Главред писав, що Грецію через 40-градусну спеку спіткали масові лісові пожежі. Тільки за останню добу в країні зафіксовано 46 осередків загоряння.