У Греції трагічно загинула суддя з Черкаської області

У Греції потонула суддя з України / 1zoom.ru

Під час відпочинку в Греції трагічно загинула суддя з Черкаської області. Жінка пішла купатися і потонула, передавати у прес-службі Смілянського районного суду області.

"Обірвалося життя Кирилюк Наталії Анатоліївни. Її життєвий шлях - це зразок людської гідності, доброчесності, професіоналізму, вміння працювати і бажання допомагати. У пам'яті суддів і працівників Смілянського міськрайонного суду Наталія Анатоліївна назавжди залишиться порядною, доброю людиною, досвідченим і висококваліфікованим юристом", - підкреслили в прес-службі районного суду.

Посаду судді жінка обіймала з 2009 року. Працювала в Донецьку, проте згодом її перевели до Смілянського міськрайонного суду.

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