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В Греции трагически погибла судья из Черкасской области

8 июля 2021, 19:40

Должность судьи женщина занимала с 2009 года. Работала в Донецке, однако впоследствии ее перевели в Смелянский горрайонный суд.

Греция_отдых в Греции
В Греции утонула судья из Украины / 1zoom.ru

Во время отдыха в Греции трагически погибла судья из Черкасской области. Женщина пошла купаться и утонула, сообщили в пресс-службе Смелянского районного суда области.

"Оборвалась жизнь Кирилюк Натальи Анатольевны. Ее жизненный путь - это образец человеческого достоинства, добропорядочности, профессионализма, умения работать и желания помогать. В памяти судей и работников Смелянского горрайонного суда Наталья Анатольевна навсегда останется порядочным, добрым человеком, опытным и высококвалифицированным юристом", - подчеркнули в пресс-службе районного суда.

Должность судьи женщина занимала с 2009 года. Работала в Донецке, однако впоследствии ее перевели в Смелянский горрайонный суд.

Ранее Главред писал о том, что официальный Киев ведет переговоры со всеми странами Европы по вопросу признания украинского сертификата вакцинации от COVID-19. Помимо других государств, идет диалог с Грузией, Мальтой, Турцией, Кипром и Францией. Первой страной Евросоюза, которая признает ковид-паспорт Украины, уже с 11 июня станет Венгрия.

Греция летний отдых новости Украины новости Греции
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