COVID-сертификат и поездки в ЕС: названы страны, с которыми Киев ведет переговоры

Украинцы смогут отправиться на отдых во Францию и на Кипр, если Киев договорится об открытии границ / УНИАН

Официальный Киев ведет переговоры со всеми странами Европы по вопросу признания украинского сертификата вакцинации от COVID-19. Помимо других государств, идет диалог с Грузией, Мальтой, Турцией, Кипром и Францией. Первой страной Евросоюза, которая признает ковид-паспорт Украины, уже с 11 июня станет Венгрия.

Как сообщает РБК-Украина, спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал, что переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации с целью открытия границ для туристических поездок ведутся со следующими государствами:

Грузия

Турция

Мальта

В Офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской интеграции также рассказали, что в данном направлении также идут переговоры с Францией и Кипром.

Пресс-атташе посольства Венгрии в Украине Марианна Берчек уточнила, что Венгрия станет первой страной Евросоюза, которая признает украинские ковид-сертификаты на взаимной основе. Решение вступит в силу с 11 июня.Читайте такжеУкраина вводит ковид-сертификаты: куда можно поехать

"С 11 июня 2021 года Украина и Венгрия взаимно признают сертификаты о вакцинации друг друга, что позволяет гражданам путешествовать с национальными сертификатами о полной вакцинации. Венгрия - первая страна ЕС, признавшая украинский сертификат вакцинации", - подчеркивается в сообщении.

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COVID-паспорта и поездки за границу

В марте Евросоюз начал консультации по вопросу создания электронных сертификатов вакцинации с целью открытия границ. Отмечалось, что лица, которые сделали прививки вакцинами, не признанными в ЕС, не смогут пересекать границы стран наднационального объединения.

Как указывали СМИ, ЕС признает три препарата от коронавируса –– Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. В списках европейского регулятора нет вакцин Covishield и CoronaVac, которыми прививаются украинцы.

Систему ковид-паспортов запустили в ЕС с 1 июля. В документ, который нужен для пересечения границ европейских государств, вносятся сведения о вакцинации человека и информация о том, перенес ли он COVID-19.

Украина также запустила сертификаты вакцинации с 1 июля. Евросоюз признает только две вакцины, которыми прививаются украинцы – Pfizer и AstraZeneca. Те украинцы, которые привились препаратом Covishield, могут поехать только в Германию, Испанию, Австрию, Словакию, Грецию, Ирландию и Эстонию.