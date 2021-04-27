УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Грузії помер легендарний Абдулла з Білого сонця пустелі

27 квітня 2021, 13:19

Відомий актор Кахи Кавсадзе, минулої осені хворий і вилікувався від коронавірусу COVID-19, помер 27 квітня нинішнього року в Грузії.

Кавсадзе
Кавсадзе / кадр з х/ф Біле сонце пустелі

Легендарний радянський і грузинський актор Кахи Кавсадзе, відомий за роллю головного лиходія Абдулли у фільмі Володимира Мотиля "Біле сонце пустелі", помер у віці 85 років. Про це повідомив грузинський телеканал Руставі 2.

Кавсадзе перехворів на коронавірус COVID-19 в кінці 2020 року ‒ в листопаді він був госпіталізований, а грудні його брат повідомив, що актор вилікувався і відчуває себе добре. Медики, коментуючи лікування актора, повідомляли, що деякий час його довелося підключати до апарату штучного дихання.

Вже в лютому цього року Кавсадзе знову був госпіталізований - цього разу з двосторонньою пневмонією. Стан його лікарі оцінювали як стабільно важкий.

Кахи Кавсадзе народився і виріс в Тбілісі в сім'ї музикантів. Служив понад 45 років у Тбіліському театрі імені Шота Руставелі. На рахунку Кавсадзе знявся більш ніж у восьми десятках фільмів і вистав. Але прославився саме роллю Абдулли артист на теренах колишнього СРСР. Відомий також ролями у фільмах мелодії Верійського кварталу, Древо бажання, покаяння.

читайте такожСтало відомо місце і дата похорону актора Мягкова

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Російський і радянський актор, зірка фільму Іронія долі, або з легким паром! Андрій Мягков помер на 83 році життя.
  • Прощання з Мягковим відбулося 20 лютого нинішнього року. Громадянська панахида пройшла в МХТ імені Антона Чехова.
  • Актора поховали на Троєкуровському кладовищі Москви.
новини Росії коронавірус Кахі Кавсадзе
Зараз ви переглядаєте новину «У Грузії помер легендарний Абдулла з Білого сонця пустелі». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Дорофєєва пояснила, як Лазановський виграв після вигнання з Голосу країниДорофєєва пояснила, як Лазановський виграв після вигнання з Голосу країни Лікар назвала смертельну небезпеку насінняЛікар назвала смертельну небезпеку насіння Чому Путін відвів своїх "іхтамнетов" від кордону УкраїниЧому Путін відвів своїх "іхтамнетов" від кордону України У ДПСУ попередили про загрозу висадки десанту РФ у МаріуполіУ ДПСУ попередили про загрозу висадки десанту РФ у Маріуполі У Бразилії назвали "серйозний" недолік російської вакциниУ Бразилії назвали "серйозний" недолік російської вакцини

Останні новини

07:43
Гороскоп на травень 2021 для Терезів: до чого готуватися наприкінці весни
07:38
У Раді натякнули на заміну одного міністра в уряді
07:15
Дружина українського футболіста безсоромно показала апетитні груди
07:08
У Байдена готують "відверту розмову" з Кремлем: ЗМІ дізналися, про що піде мова Відео
06:54
Дві причини, чому Зеленський досі не звільнив Степанова Погляд
Реклама
06:33
Україна отримає ще мільйон доз вакцини Pfizer: у МОЗ озвучили терміни Відео
06:26
Які спідниці ідеальні для жінок після 40 років, а які краще не носити Відео
06:01
Військовий експерт пояснив, навіщо РФ закрила три райони Чорного моря Відео
05:30
Чистий четвер 2021: у чому особливість свята і що важливо пам'ятати Відео
04:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 28 квітня: удача для обраних Відео
04:22
Учені розвінчали основне правило протидії коронавірусу Відео
03:50
Повсякденні помилки, які страшенно псують наші нігті Відео
03:11
Яка головна помилка при лікуванні сезонної алергії - відповідь лікаря Відео
02:17
Нова гра від творців Fallout і TES вийде раніше, ніж передбачалося Відео
01:36
Нюша спокусливо показала сідниці в еротичному вбранні
00:56
Лікар перерахував перші симптоми хвороби нирок Відео
00:19
Церковний календар свят у травні 2021 - всі важливі дати Відео
27 квітня, вівторок
23:59
Лікар розповіла, кому небезпечно їсти цибулю Відео
23:51
Челсі зіграв внічию з Реалом у півфіналі Ліги чемпіонів Фото
23:36
Що приготувати на Великдень: смачне меню і прості рецепти Відео
Реклама
23:13
В Україну після аномального холоду йде різке потепління Відео
22:58
Степанов відреагував на чутки щодо своєї відставки Відео
22:30
Озвучено терміни отримання нової партії вакцини CoronaVac Відео
22:22
Глава МЗС назвав червоні лінії для України в переговорах щодо Донбасу Відео
21:55
Названо найкращі країни для життя на період пандемії Відео
21:35
Колір і секс: про що кажуть улюблені відтінки Відео
21:24
Кулеба назвав справжню причину стягування військ Росії до кордону Відео
21:23
У НАН зробили важливу заяву через високу смертність від COVID-19 в Україні Відео
21:01
У Туреччині розповіли, чи торкнеться локдаун туристів з України Відео
21:01
Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відведення військ від України Відео
20:10
У ЗСУ розповіли трагічні подробиці загибелі бійця на Донбасі
19:54
Вєрка Сердючка викрила на плагіаті популярного американського співака
19:52
"Окриляючий" гороскоп на місяць: що чекає Діву в травні 2021 року
19:49
"Секс без шкарпеток": нардеп від Слуги народу попався на інтимному листуванні Відео
19:48
У Кличка оголосили про умови роботи транспорту після виходу з червоної зони Відео
19:38
У Хмельницькому лікарі знущалися над пацієнткою з коронавірусом
19:25
Симптоми виснаження: п'ять ознак того, що ви не просто втомилися Відео
19:20
Оскар 2021 став найбільш провальним за всі роки існування
19:18
За два тижні ММК Ілліча передав лікарням десятки тисяч тонн кисню
18:57
У МОЗ зізналися, коли отримають щеплення люди, старші за 60 років Відео
Реклама
18:56
Єрмак зробив заяву про історичну зустріч Зеленського і Путіна Відео
18:27
Юлія Саніна зреагувала на можливість стати тренером 12 сезону шоу Голос країни
18:23
Єрмак відверто висловився щодо долі нормандського формату Відео
18:22
Що треба обов'язково зробити в Чистий четвер в 2021 році Відео
18:22
У Кравчука заявили про нові дії Росії у переговорах щодо Донбасу Відео
18:15
Смарт-життя з новими IoT гаджетами ОРРО. В Україні презентували безпрецедентні TWS навушники ОРРО Enco X новости компании
17:50
У Зеленського розповіли, навіщо президент хоче зустрітися з Путіним Відео
17:48
Кава і побічні ефекти: сім ознак того, що пора відмовитися від нього Відео
17:47
Олена Кравець з Вечірнього Кварталу стала ведучою на 1+1 Відео
17:18
У МЗС розповіли про евакуацію українських дипломатів з РФ Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти