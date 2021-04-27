У Грузії помер легендарний Абдулла з Білого сонця пустелі

Кавсадзе / кадр з х/ф Біле сонце пустелі

Легендарний радянський і грузинський актор Кахи Кавсадзе, відомий за роллю головного лиходія Абдулли у фільмі Володимира Мотиля "Біле сонце пустелі", помер у віці 85 років. Про це повідомив грузинський телеканал Руставі 2.

Кавсадзе перехворів на коронавірус COVID-19 в кінці 2020 року ‒ в листопаді він був госпіталізований, а грудні його брат повідомив, що актор вилікувався і відчуває себе добре. Медики, коментуючи лікування актора, повідомляли, що деякий час його довелося підключати до апарату штучного дихання.

Вже в лютому цього року Кавсадзе знову був госпіталізований - цього разу з двосторонньою пневмонією. Стан його лікарі оцінювали як стабільно важкий.

Кахи Кавсадзе народився і виріс в Тбілісі в сім'ї музикантів. Служив понад 45 років у Тбіліському театрі імені Шота Руставелі. На рахунку Кавсадзе знявся більш ніж у восьми десятках фільмів і вистав. Але прославився саме роллю Абдулли артист на теренах колишнього СРСР. Відомий також ролями у фільмах мелодії Верійського кварталу, Древо бажання, покаяння.

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