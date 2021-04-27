В Грузии умер легендарный Абдулла из Белого солнца пустыни

Кавсадзе / кадр из х/ф Белое солнце пустыни

Легендарный советский и грузинский актер Кахи Кавсадзе, известный по роли главного злодея Абдуллы в фильме Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщил грузинский телеканал Рустави 2.

Кавсадзе переболел коронавирусом COVID-19 в конце 2020 года ‒ в ноябре он был госпитализирован, а декабре его брат сообщил, что актер вылечился и чувствует себя хорошо. Медики, комментируя лечение актера, сообщали, что некоторое время его пришлось подключать к аппарату искусственного дыхания.

Уже в феврале этого года Кавсадзе вновь был госпитализирован ‒ на этот раз с двусторонней пневмонией. Состояние его врачи оценивали как стабильно тяжелое.

Кахи Кавсадзе родился и вырос в Тбилиси в семье потомственных музыкантов. Служил более 45 лет в Тбилисском театре имени Шота Руставели. На счету Кавсадзе снялся более чем в восьми десятках фильмов и спектаклей. Но прославился именно ролью Абдуллы. Известен также ролями в фильмах Мелодии Верийского квартала, Древо желания, Покаяние.

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