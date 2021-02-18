Андрей Мягков умер: названа возможная причина смерти

Ушел из жизни известный советский актер – звезда фильма Ирония судьбы.
Российский и советский актер, звезда фильма Ирония судьбы, или С легким паром! Андрей Мягков скончался на 83 году жизни.
Позже будут известны дата и время прощания с артистом, сообщили в пресс-службе Московского художественного театра им. Чехова, пишет ТАСС.
По сведениям Telegram-канала Mash, возможная причина смерти Мягкова – острая сердечная недостаточность.
"…Мягков умер – по предварительным данным – от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена (актриса Анастасия Вознесенская – Ред.) без сознания. Артист скончался до приезда врачей", – отмечается в материале.
Андрей Мягков – биография
- Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в советском Ленинграде (нынешний российский Санкт-Петербург), пишет Википедия.
- Окончил школу-студию (высшее учебное заведение) при Московском Художественном театре.
- В 1965 году начал работать в театре Современник и МХТ им. А. П. Чехова. Также он был преподавателем в школе-студии и писал книги.
- Стал звездой советского кино после того, как снялся в комедиях режиссера Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С легким паром! (1975 год) и Служебный роман (1977-й).
- С 1963 года женат на Анастасии Вознесенской. У пары нет детей.
Автор: Екатерина Присяжнюк