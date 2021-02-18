Андрей Мягков умер: названа возможная причина смерти

Андрей Мягков (слева) ушел из жизни / УНИАН

Российский и советский актер, звезда фильма Ирония судьбы, или С легким паром! Андрей Мягков скончался на 83 году жизни.

Позже будут известны дата и время прощания с артистом, сообщили в пресс-службе Московского художественного театра им. Чехова, пишет ТАСС.

По сведениям Telegram-канала Mash, возможная причина смерти Мягкова – острая сердечная недостаточность.

"…Мягков умер – по предварительным данным – от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена (актриса Анастасия Вознесенская – Ред.) без сознания. Артист скончался до приезда врачей", – отмечается в материале.

Андрей Мягков – биография