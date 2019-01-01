"Недалек умом": Мягков ответил на критику "Иронии судьбы" в РПЦ

Артист не считает фильм вредным для христиан.
Известный советский актер Андрей Мягков, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Ирония судьбы или с легким паром", ответил митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку на его критические замечания в адрес легендарной предновогодней киноленты.
"Я думаю, что Рязанский митрополит очень недалек умом, что ж тут говорить, если это так?", - цитирует Мягкова Говорит Москва.
На критику митрополита Марка ответил и спикер РПЦ Владимир Легойда. Он заявил, что "Ирония судьбы", как и любое другое произведение искусства, может не нравиться какому-либо человеку.
"В том числе, и митрополиту. Это его личное мнение. С которым можно соглашаться или не соглашаться", - сказал Легойда.
Представитель РПЦ считает, что комедия Рязанова является "прекрасной и доброй новогодней сказкой" о дружбе и любви.
Напомним, митрополит Марк ранее заявил, что идея фильма "не является положительной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".