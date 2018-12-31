В России "Иронию судьбы" назвали вредной для христиан

31 декабря 2018, 22:21

В РПЦ считают, что основной сюжет фильма построен на предательстве.

Женя и Надя не соответствуют канонам РПЦ / Фото: скриншот из видео

В России митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскритиковал легендарный советский новогодний фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

"Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой… А здесь совсем другая картина – для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдет само собой", - цитирует его РИА Новости.

Митрополит заявил, что идея фильма "не является положительной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями". По словам Марка, главный герой фильма обретает счастье через предательство, поскольку обманывает свою прежнюю возлюбленную. Он также добавил, что чудеса, даже новогодние, противоречат христианству.

Напомним, в Северной Корее был снят римейк советской комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!", адаптированный под местную специфику.

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критика христианство РПЦ мораль Эльдар Рязанов Ирония судьбы или С легким паром
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