Били палицями і підвісили на дереві: в Індії родичі вбили дівчину за носіння джинсів

Дівчину вбили 10 родичів / ВВС

В Індії сталася страшна трагедія. 17-річну дівчину Неху Пасван до смерті забили члени її сім'ї. Їм не сподобалося, що дитина носила джинси.

Як пише BBC, дівчину жорстоко побили палицями її дід і дядько.

Мати вбитої каже, що дівчинка дотримувалася релігійного посту: одягала ввечері джинси і топ і виконувала ритуали. Однак це не сподобалося її бабусі з дідусем. В результаті суперечки вони почали її бити. Потім травмовану Неху нібито повезли в районну лікарню, але матері не дозволили з нею їхати.

Наступного ранку на дереві прямо у дворі було виявлено чиєсь тіло. Виявилося, Неху загинула.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу про вбивство зі знищенням доказів проти 10 осіб: бабусі і дідусі, дядьком, тіток, двоюрідних братів і сестер, включаючи навіть водія автомобіля. Всі вони затримані. За словами матері загиблої, родичі змушували Неху кинути навчання в школі і труїли за носіння "нетрадиційного" одягу.

Реклама

Нагадаємо, у Львівській області 10-річний хлопчик близько третьої ранку втік з дому. Дитина рятувалася від матері, яка поводилася неадекватно, і провів ніч у покинутому автомобілі.

Олег Гайдук живе удвох зі своєю матір'ю в Пустомитах. Вона хворіє на шизофренію, перебуває на обліку в обласній психіатричній лікарні.

У ніч з 25 на 26 червня їй знову стало погано. У жінки почалися галюцинації. Їй здалося, що в її сина вселилися Демони. За словами дитини, вона хотіла їх убити. Переляканий хлопчик просто втік з дому. Дитина ночувала в покинутому авто недалеко від власного будинку.