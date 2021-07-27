Били палками и подвесили на дерево: в Индии родственники убили девушку за ношение джинсов

Девушку убили 10 родственников / ВВС

В Индии произошла жуткая трагедия. 17-летнюю девушку Неху Пасван до смерти забили члены ее семьи. Им не понравилось, что ребенок носил джинсы.

Как пишет BBC, девушку жестоко избили палками ее дед и дядя.

Мать убитой говорит, что девочка придерживалась религиозного поста: надевала вечером джинсы и топ и выполняла ритуалы. Однако это не понравилось ее бабушке с дедушкой. В результате спора они начали ее бить. Затем травмированную Неху якобы повезли в районную больницу, но матери не позволели с ней ехать.

На следующее утро на дереве прямо во дворе было обнаружено чье-то тело. Оказалось, Неху погибла.

Правоохранители открыли уголовное дело об убийстве с уничтожением улик против 10 человек: бабушки и дедушки, дядей, теток, двоюродных братьев и сестер, включая даже водителя автомобиля. Все они задержаны. По словам матери погибшей, родственники заставляли Неху бросить учебу в школе и травили за ношение "нетрадиционной" одежды.

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Напомним, во Львовской области 10-летний мальчик около трех утра сбежал из дома. Ребенок спасался от матери, которая вела себя неадекватно, и провел ночь в заброшенном автомобиле.

Олег Гайдук живет вдвоем со своей матерью в Пустомитах. Она болеет шизофренией, состоит на учете в областной психиатрической больнице.

В ночь с 25 на 26 июня ей снова стало плохо. У женщины начались галлюцинации. Ей показалось, что в ее сына вселились демоны. По словам ребенка, она хотела их убить. Перепуганный мальчик просто сбежал из дома. Ребенок ночевал в заброшенном авто недалеко от собственного дома.