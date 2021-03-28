Біля церкви в Індонезії підірвався смертник, опубліковані фото з місця трагедії

Вибух в Індонезії прогримів сьогодні вранці в одному з міст острова Сулавесі.
В Індонезії у неділю, 28 березня, терорист-смертник підірвав себе біля входу в католицьку церкву, постраждали й госпіталізовані чотири особи.
Терорист здійснив самопідрив у місті Макасар, повідомляє Detik з посиланням на відомості правоохоронців.
За їхніми даними, вибух прогримів під час недільної служби. Правоохоронці додали, що люди, які перебували у церкві, не постраждали, а терорист-смертник помер на місці злочину.
Правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту. Попередньо відомо, що недалеко від місця вибуху були припарковані дві машини.
Пізніше в поліції повідомили, що у результаті вибуху постраждали 14 осіб.
Агентство Reuters вже опублікувало фотографії з місця вибуху в Індонезії
Нагадаємо, у травні 2018 року в Індонезії терористи атакували християнські церкви, загинули не менше 13 осіб, а близько 40 – постраждали. Зловмисники організували вибухи у місті Сурабая та на острові Ява. Влада вважала, що напади – справа рук ісламістських терористів.
- Довідка. Місто Макасар є столицею індонезійської провінції Південне Сулавесі, пише Вікіпедія.
- Це місто найбільше на острові Сулавесі, його площа перевищує 175 квадратних кілометрів, а населення становить 1 250 000 осіб.
- Індонезія вважається мусульманською державою. У країні заборонена діяльність міжнародної екстремістської організації Ісламська держава.