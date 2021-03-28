Біля церкви в Індонезії підірвався смертник, опубліковані фото з місця трагедії

В Індонезії скоєно теракт біля католицької церкви / Reuters

В Індонезії у неділю, 28 березня, терорист-смертник підірвав себе біля входу в католицьку церкву, постраждали й госпіталізовані чотири особи.

Терорист здійснив самопідрив у місті Макасар, повідомляє Detik з посиланням на відомості правоохоронців.

За їхніми даними, вибух прогримів під час недільної служби. Правоохоронці додали, що люди, які перебували у церкві, не постраждали, а терорист-смертник помер на місці злочину.

Правоохоронці з'ясовують подробиці інциденту. Попередньо відомо, що недалеко від місця вибуху були припарковані дві машини.

Пізніше в поліції повідомили, що у результаті вибуху постраждали 14 осіб.

Агентство Reuters вже опублікувало фотографії з місця вибуху в Індонезії

В Індонезії скоєно теракт біля католицької церкви / Reuters

В Індонезії біля католицької церкви скоєно теракт / Reuters

Нагадаємо, у травні 2018 року в Індонезії терористи атакували християнські церкви, загинули не менше 13 осіб, а близько 40 – постраждали. Зловмисники організували вибухи у місті Сурабая та на острові Ява. Влада вважала, що напади – справа рук ісламістських терористів.