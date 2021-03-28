У церкви в Индонезии подорвался смертник, опубликованы фото с места трагедии

В Индонезии совершен теракт возле католической церкви / Reuters

В Индонезии в воскресенье, 28 марта, террорист-смертник подорвал себя возле входа в католическую церковь, пострадали и госпитализированы четыре человека.

Террорист совершил самоподрыв в городе Макассар, сообщает Detik со ссылкой на сведения правоохранителей.

По их данным, взрыв прогремел во время воскресной службы. Правоохранители добавили, что люди, которые находились в церкви, не пострадали, а террорист-смертник умер на месте преступления.

Правоохранители выясняют подробности инцидента. Предварительно известно, что недалеко от места взрыва были припаркованы две машины.

Позже в полиции сообщили, что в результате взрыва пострадали 14 человек.

Агентство Reuters уже опубликовало фотографии с места взрыва в Индонезии

В Индонезии совершен теракт у католической церкви / Reuters

В Индонезии у католической церкви совершен теракт / Reuters

Напомним, в мае 2018 года в Индонезии террористы атаковали христианские церкви, погибли не менее 13 человек, а около 40 – пострадали. Злоумышленники организовали взрывы в городе Сурабая и на острове Ява. Власти считали, что нападения – дело рук исламистских террористов.