У церкви в Индонезии подорвался смертник, опубликованы фото с места трагедии

Взрыв в Индонезии прогремел сегодня утром в одном из городов острова Сулавеси.
В Индонезии в воскресенье, 28 марта, террорист-смертник подорвал себя возле входа в католическую церковь, пострадали и госпитализированы четыре человека.
Террорист совершил самоподрыв в городе Макассар, сообщает Detik со ссылкой на сведения правоохранителей.
По их данным, взрыв прогремел во время воскресной службы. Правоохранители добавили, что люди, которые находились в церкви, не пострадали, а террорист-смертник умер на месте преступления.
Правоохранители выясняют подробности инцидента. Предварительно известно, что недалеко от места взрыва были припаркованы две машины.
Позже в полиции сообщили, что в результате взрыва пострадали 14 человек.
Агентство Reuters уже опубликовало фотографии с места взрыва в Индонезии
Напомним, в мае 2018 года в Индонезии террористы атаковали христианские церкви, погибли не менее 13 человек, а около 40 – пострадали. Злоумышленники организовали взрывы в городе Сурабая и на острове Ява. Власти считали, что нападения – дело рук исламистских террористов.
- Справка. Город Макассар является столицей индонезийской провинции Южное Сулавеси, пишет Википедия.
- Этот город крупнейший на острове Сулавеси, его площадь превышает 175 квадратных километров, а население составляет 1 250 000 человек.
- Индонезия считается мусульманским государством. В стране запрещена деятельность международной экстремистской организации Исламское государство.