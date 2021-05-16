В Ізраїлі звалилася трибуна синагоги з сотнями людей, є жертви

Люди постраждали при обваленні трибуни в місті Гіват-Зеев / скріншот

В Ізраїль у місті Гіват-Зеїв, 16 травня впала трибуна синагоги. В результаті інциденту постраждали близько 60 осіб.

"О 19.14 надійшло повідомлення на пульт швидкої допомоги, що в районі Єрусалиму обрушилася трибуна з десятками людей, що знаходяться на них", — йдеться в повідомленні.

Судячи з кадрів, опублікованих в мережі, видно, що синагога в Гіват-Зеєві була переповнена, а обвалення сталося під час молитви. У будівлі знаходилося близько 600 осіб.

Пізніше повідомили, що десять людей перебувають у критичному стані, одна людина загинула.

Про причини обвалення трибуни синагоги поки інформації немає.

Times of Israel з посиланням на медичну службу пише, що 50 постраждалих отримали травми, що не становлять безпеки для життя, а десять осіб перебувають у важкому або критичному стані.

Пізніше стало відомо, що загинула ще одина людина.

"За даними Служби порятунку МАДА, в лікарні евакуювали 132 людини. П'ятеро з них знаходяться у важкому стані, вісім - отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта потерпілі були незначно травмовані", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю, були терміново направлені сили в Гіват-Зеєв.

"У Гіват-Зеєв були направлені бійці рятувальної бригади командування тилу, служби зі зв'язків з громадськістю та медичні сили Центрального командування для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, ЦАХАЛ направив до місця трагедії вертольоти з медперсоналом.

Зазначимо, обвалення сталося під час святкування Шавуота — іудейського свята дарування євреям Тори на горі Синай.

Наприкінці квітня аналогічний інцидент стався на горі Мерон на північному сході Ізраїлю під час святкування іудейського свята Лаг ба-Омер. Тоді в результаті обвалення трибун і тисняви загинули 45 осіб.

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