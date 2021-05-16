В Ізраїлі звалилася трибуна синагоги з сотнями людей, є жертви

Більше 130 людей постраждали при обваленні трибуни в місті Гіват-Зеев.
В Ізраїль у місті Гіват-Зеїв, 16 травня впала трибуна синагоги. В результаті інциденту постраждали близько 60 осіб.
"О 19.14 надійшло повідомлення на пульт швидкої допомоги, що в районі Єрусалиму обрушилася трибуна з десятками людей, що знаходяться на них", — йдеться в повідомленні.
Судячи з кадрів, опублікованих в мережі, видно, що синагога в Гіват-Зеєві була переповнена, а обвалення сталося під час молитви. У будівлі знаходилося близько 600 осіб.
Пізніше повідомили, що десять людей перебувають у критичному стані, одна людина загинула.
Про причини обвалення трибуни синагоги поки інформації немає.
Times of Israel з посиланням на медичну службу пише, що 50 постраждалих отримали травми, що не становлять безпеки для життя, а десять осіб перебувають у важкому або критичному стані.
Пізніше стало відомо, що загинула ще одина людина.
"За даними Служби порятунку МАДА, в лікарні евакуювали 132 людини. П'ятеро з них знаходяться у важкому стані, вісім - отримали травми середнього ступеня тяжкості, решта потерпілі були незначно травмовані", - наголошується в повідомленні.
Як повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю, були терміново направлені сили в Гіват-Зеєв.
"У Гіват-Зеєв були направлені бійці рятувальної бригади командування тилу, служби зі зв'язків з громадськістю та медичні сили Центрального командування для надання допомоги", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, ЦАХАЛ направив до місця трагедії вертольоти з медперсоналом.
Зазначимо, обвалення сталося під час святкування Шавуота — іудейського свята дарування євреям Тори на горі Синай.
Наприкінці квітня аналогічний інцидент стався на горі Мерон на північному сході Ізраїлю під час святкування іудейського свята Лаг ба-Омер. Тоді в результаті обвалення трибун і тисняви загинули 45 осіб.
Ситуація в Ізраїлі - про що раніше повідомляв Главред:
- З 10 травня в Ізраїлі тривають ракетні атаки. Сирени повітряної тривоги звучать в місті Рішон ле-Ціон на південь від Тель-Авіва і окрузі Гуш Дан. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви.
- Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше двох тисяч ракет.
- Ізраїль заявив про ліквідацію 16 членів воєнізованого крила ХАМАС. Серед них був в тому числі і командир палестинського ісламістського руху.
- ХАМАС у своїй заяві підтвердив загибель командира і "інших лідерів і воїнів". Лідер угруповання Ісмаїл Ганія погрожує Ізраїлю потужним ударом у відповідь.
- Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц заявив, що ізраїльська армія продовжить наносити удари по сектору Газа до досягнення повної "тиші". Також він назвав умову припинення вогню і уточнив, що поки немає дати закінчення атак.