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В Израиле рухнула трибуна синагоги с сотнями людей, есть жертвы

16 мая 2021, 20:11

Более 40 человек пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв.

Люди пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв / скриншот

В Израиле в городе Гиват-Зеев,16 мая рухнула трибуна синагоги. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали порядка 60 человек.

"В 19.14 поступило сообщение на пульт Скорой помощи, что в районе Иерусалима обрушилась трибуна с десятками находящихся на них людей", — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, опубликованных в Сети, видно, что синагога в Гиват-Зееве была переполнена, а обрушение произошло во время молитвы.

Позднее сообщили, что десять человек находятся в критическом состоянии, один человек погиб.

О причинах обрушения трибуны синагоги пока информации нет.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, были срочно направлены силы в Гиват-Зеев.

"В Гиват-Зеев были направлены бойцы спасательной бригады командования тыла, службы по связям с общественностью и медицинские силы Центрального командования для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ЦАХАЛ направил в месту трагедии вертолеты с медперсоналом.

Отметим, обрушение произошло во время празднования Шавуота — иудейского праздника дарования евреям Торы на горе Синай.

В конце апреля аналогичный инцидент произошел на горе Мерон на северо-востоке Израиля во время празднования иудейского праздника Лаг ба-Омер. Тогда в результате обрушения трибун и давки погибли 45 человек.

Ситуация в Израиле - о чем ранее сообщал Главред:

  • С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
  • Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.
  • Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
  • ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.
  • Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.

Израиль синагога
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