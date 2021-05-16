В Израиле рухнула трибуна синагоги с сотнями людей, есть жертвы

Более 40 человек пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв.
В Израиле в городе Гиват-Зеев,16 мая рухнула трибуна синагоги. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали порядка 60 человек.
"В 19.14 поступило сообщение на пульт Скорой помощи, что в районе Иерусалима обрушилась трибуна с десятками находящихся на них людей", — говорится в сообщении.
Судя по кадрам, опубликованных в Сети, видно, что синагога в Гиват-Зееве была переполнена, а обрушение произошло во время молитвы.
Позднее сообщили, что десять человек находятся в критическом состоянии, один человек погиб.
О причинах обрушения трибуны синагоги пока информации нет.
Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, были срочно направлены силы в Гиват-Зеев.
"В Гиват-Зеев были направлены бойцы спасательной бригады командования тыла, службы по связям с общественностью и медицинские силы Центрального командования для оказания помощи", - говорится в сообщении.
Кроме этого, ЦАХАЛ направил в месту трагедии вертолеты с медперсоналом.
Отметим, обрушение произошло во время празднования Шавуота — иудейского праздника дарования евреям Торы на горе Синай.
В конце апреля аналогичный инцидент произошел на горе Мерон на северо-востоке Израиля во время празднования иудейского праздника Лаг ба-Омер. Тогда в результате обрушения трибун и давки погибли 45 человек.
Ситуация в Израиле - о чем ранее сообщал Главред:
- С 10 мая в Израиле продолжаются ракетные атаки. Сирены воздушной тревоги звучат в городе Ришон ле-Цион к югу от Тель-Авива и округе Гуш Дан. В результате пострадало несколько сотен мирных жителей, есть жертвы.
- Террористы ХАМАС выпустили по израильским городам более двух тысяч ракет.
- Израиль заявил о ликвидации 16 членов военизированного крыла ХАМАС. Среди них был в том числе и командир палестинского исламистского движения.
- ХАМАС в своем заявлении подтвердил гибель командира и "других лидеров и воинов". Лидер группировки Исмаил Гания угрожает Израилю мощным ударом в ответ.
- Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что израильская армия продолжит наносить удары по сектору Газа до достижения полной "тишины". Также он назвал условие прекращения огня и уточнил, что пока нет даты окончания атак.