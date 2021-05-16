В Израиле рухнула трибуна синагоги с сотнями людей, есть жертвы

Люди пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв / скриншот

В Израиле в городе Гиват-Зеев,16 мая рухнула трибуна синагоги. Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пострадали порядка 60 человек.

"В 19.14 поступило сообщение на пульт Скорой помощи, что в районе Иерусалима обрушилась трибуна с десятками находящихся на них людей", — говорится в сообщении.

Судя по кадрам, опубликованных в Сети, видно, что синагога в Гиват-Зееве была переполнена, а обрушение произошло во время молитвы.

Позднее сообщили, что десять человек находятся в критическом состоянии, один человек погиб.

О причинах обрушения трибуны синагоги пока информации нет.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, были срочно направлены силы в Гиват-Зеев.

"В Гиват-Зеев были направлены бойцы спасательной бригады командования тыла, службы по связям с общественностью и медицинские силы Центрального командования для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Кроме этого, ЦАХАЛ направил в месту трагедии вертолеты с медперсоналом.

Отметим, обрушение произошло во время празднования Шавуота — иудейского праздника дарования евреям Торы на горе Синай.

В конце апреля аналогичный инцидент произошел на горе Мерон на северо-востоке Израиля во время празднования иудейского праздника Лаг ба-Омер. Тогда в результате обрушения трибун и давки погибли 45 человек.

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