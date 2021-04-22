У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії

У МЗС Канади зазначили, що нинішні дії Росії становлять загрозу для всієї Європи.
Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно заявив, що нинішні дії Росії становлять загрозу для всієї Європи.
Він зазначає, що Канада з великим занепокоєнням ставиться до посиленої військової присутності РФ на кордоні з Україною.
В ході бесіди з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, він приділили особливу увагу ескалації Росією ситуації з безпеки поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих територіях України.
Як повідомляє пресслужба МЗС України, Кулеба розповів про актуальну ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.
Глава МЗС України також зазначив про протиправні дії Росії в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризацію тимчасово окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.
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Міністр закордонних справ Канади, в свою чергу, підтвердив незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.
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Війська Росії - про що раніше повідомляв Главред:
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 21 квітня звинуватив НАТО в "протидії нормалізації" ситуації в країнах Близького Сходу і Закавказзя. З цієї причини, як заявив він, росіяни посилюють боєздатність військ Південного військового округу і роблять кроки з метою стратегічного стримування противника.
- 22 квітня Шойгу заявив, що військові підрозділи південних і західних військових округів повертаються в свої постійні пункти дислокації з 23 квітня. Військові формування РФ були підведені до кордонів України під приводом проведення навчань.