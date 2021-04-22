У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії

Нинішні дії Росії становлять загрозу для всієї Європи / Reuters

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно заявив, що нинішні дії Росії становлять загрозу для всієї Європи.

Він зазначає, що Канада з великим занепокоєнням ставиться до посиленої військової присутності РФ на кордоні з Україною.

В ході бесіди з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, він приділили особливу увагу ескалації Росією ситуації з безпеки поблизу українського кордону та на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Кулеба розповів про актуальну ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

Глава МЗС України також зазначив про протиправні дії Росії в Азово-Чорноморській акваторії, мілітаризацію тимчасово окупованого Криму, Чорного та Азовського морів.

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Міністр закордонних справ Канади, в свою чергу, підтвердив незмінну підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичних прагнень.

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