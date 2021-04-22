В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России

В МИД Канады отметили, что нынешние действия России представляют угрозу для всей Европы.
Министр иностранных дел Канады Марк Гарно заявил, что нынешние действия России представляют угрозу для всей Европы.
Он отметил, что Канада с большим беспокойством относится к усиленной военного присутствия РФ на границе с Украиной.
В ходе беседы с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, он уделили особое внимание эскалации Россией ситуации по безопасности вблизи украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба рассказал об актуальной ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.
Глава МИД Украины также отметил о противоправных действиях России в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.
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Министр иностранных дел Канады, в свою очередь, отметил взвешенную позицию Украины в сложившейся ситуации. Он также подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений.
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Войска России - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля обвинил НАТО в "противодействии нормализации" ситуации в странах Ближнего Востока и Закавказья. По этой причине, как заявил он, россияне усиливают боеспособность войск Южного военного округа и предпринимают шаги с целью стратегического сдерживания противника.
- 22 апреля Шойгу заявил, что военные подразделения Южных и Западных военных округов возвращаются в свои постоянные пункты дислокации с 23 апреля. Воинские формирования РФ были подведены к границам Украины под предлогом проведения учений.