В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России

Нынешние действия России представляют угрозу для всей Европы / Reuters

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно заявил, что нынешние действия России представляют угрозу для всей Европы.

Он отметил, что Канада с большим беспокойством относится к усиленной военного присутствия РФ на границе с Украиной.

В ходе беседы с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, он уделили особое внимание эскалации Россией ситуации по безопасности вблизи украинской границы и на временно оккупированных территориях Украины.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба рассказал об актуальной ситуации в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Глава МИД Украины также отметил о противоправных действиях России в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

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Министр иностранных дел Канады, в свою очередь, отметил взвешенную позицию Украины в сложившейся ситуации. Он также подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантических стремлений.

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