У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

Володимир Путін 21 квітня озвучив послання до Федеральних зборів / Reuters

РФ стягує війська до українських кордонів. Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що ці дії можуть нести різний посил. Однак зараз точно назвати причину навіть у Кремлі навряд чи зможуть.

Піонтковський зазначив, що у Путіна є три сценарії нового вторгнення в Україну, але і Захід приготував потрійний удар по Москві, передає Апостроф. За його словами, все проясниться найближчими днями.

"21 квітня – звернення Путіна до нації, 22 квітня – якийсь історичний візит Лукашенка, а на 23 квітня призначено надзвичайне засідання Ради Федерації - і це найтривожніше", – зазначив політолог.

Піонтковський підкреслив, що Рада Федерації не ухвалює жодних законів, а грає роль у двох випадках.

"Ми пам'ятаємо 1 березня 2014 року і рішення Ради Федерації про "використання військ на іноземній території" – так формулювалося вторгнення в Україну. Ці два випадки - це або оголошення війни, або зміна держави, включення в нього нових членів, як це було з Кримом", - додав він.

читайте такожРФ стягнула Іскандери до кордону з Україною: експерти оцінили небезпекуЯк повідомляв Главред, депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що російська влада повинна офіційно визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" і боротися за Донбас всіма засобами, включаючи військові.

На 23 квітня заплановано екстрене засідання Ради Федерації. Депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський припустив, що на засіданні Ради Федерації може бути санкціоноване введення російських військ на Донбас.

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