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У Кремлі є три сценарії вторгнення в Україну: коли Путін розкриє карти

21 квітня 2021, 12:24

Андрій Піонтковський вважає, що ситуація проясниться найближчими днями. Тривогу викликає засідання Ради Федерації, заплановане на 23 квітня.

Путина
Володимир Путін 21 квітня озвучив послання до Федеральних зборів / Reuters

РФ стягує війська до українських кордонів. Російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський вважає, що ці дії можуть нести різний посил. Однак зараз точно назвати причину навіть у Кремлі навряд чи зможуть.

Піонтковський зазначив, що у Путіна є три сценарії нового вторгнення в Україну, але і Захід приготував потрійний удар по Москві, передає Апостроф. За його словами, все проясниться найближчими днями.

"21 квітня – звернення Путіна до нації, 22 квітня – якийсь історичний візит Лукашенка, а на 23 квітня призначено надзвичайне засідання Ради Федерації - і це найтривожніше", – зазначив політолог.

Піонтковський підкреслив, що Рада Федерації не ухвалює жодних законів, а грає роль у двох випадках.

"Ми пам'ятаємо 1 березня 2014 року і рішення Ради Федерації про "використання військ на іноземній території" – так формулювалося вторгнення в Україну. Ці два випадки - це або оголошення війни, або зміна держави, включення в нього нових членів, як це було з Кримом", - додав він.

читайте такожРФ стягнула Іскандери до кордону з Україною: експерти оцінили небезпекуЯк повідомляв Главред, депутат Держдуми Російської Федерації, лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що російська влада повинна офіційно визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" і боротися за Донбас всіма засобами, включаючи військові.

На 23 квітня заплановано екстрене засідання Ради Федерації. Депутат Законодавчих зборів Санкт-Петербурга Борис Вишневський припустив, що на засіданні Ради Федерації може бути санкціоноване введення російських військ на Донбас.

РФ нарощує війська біля українських кордонів - про що раніше писав Главред:

  • Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрозу військовій безпеці нашої держави.
  • Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує 4 тис. військових до кордону з Україною. Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.
  • Знімальна група британського телеканалу Sky News показала кадри з табору російських військ у Воронезькій області, розташованому біля залізничної станції Маслівка неподалік кордону України. Армійські військові вантажівки мають код 76 на держномерах, що означає, що вони прибули з Центрального військового округу, тобто щонайменше за 1100 кілометрів від кордону з Україною.
  • Командування Збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області.
  • У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на Сході України.
  • Міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) - Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США - і високий представник Євросоюзу зробили заяву у зв'язку з нарощуванням російських військових сил на кордоні з Україною та в анексованому Криму.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що війна з Україною неможлива, і ніхто не розглядає таку можливість. За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія рухатиметься до війни.

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