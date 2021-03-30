У Кремлі нагадали про слова Байдена на адресу Путіна і попередили США

Незважаючи на розбіжності, Москва готова підтримувати діалог з Вашингтоном, сказав Дмитро Пєсков.
У Кремлі заявили, що Росія не дозволить США розмовляти з Москвою з позиції сили. Незважаючи на наявність розбіжностей, російська влада готова вести перемовини з Вашингтоном, що підтвердила реакція президента РФ Володимира Путіна на слова господаря Білого дому Джо Байдена на його адресу. Американська і російська держави повинні перейти до діалогу, сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю Аргументи і факти.
Коментуючи перспективи розриву дипломатичних відносин з США, він сказав, що російська влада не дозволить Вашингтону, або якимось іншим державам, вести перемовини з Москвою з позиції сили.
"Це неможливо. Американці зараз, як мантру, повторюють, мовляв, ми з усіма будемо говорити з позиції сили. Ані Путін, ані хто інший з керівництва Росії не дозволятиме ані американцям, ані кому б то не було ще так з нами розмовляти. Це виключено", - стверджує Пєсков.
Однак він уточнив, що реакція Путіна на слова Байдена на його адресу сигналізує про готовність Росії продовжувати перемовини з США. Російський президент запропонував Байдену провести публічні перемовини, але американський глава держави відмовився. Москва і Вашингтон повинні почати дискусію, щоб домогтися компромісу.читайте такожУ Кремлі розкрили плани Путіна щодо перемовин з Байденом
"Суть його (Путіна) реакції зводиться до ініціативи про розмову, яка залишилася без відповіді з боку американців. З нашої точки зору, наразі головне - не дати відносинам скочуватися далі по похилій. І так дуже багато шкоди їм було завдано, їх треба якось реанімувати. Тому потрібно почати говорити", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Відносини США і Росії
- Американський президент Джо Байден 17 березня під час інтерв'ю відповів ствердно на питання журналіста про те, чи є президент РФ Путін "вбивцею" і заявив, що російський глава держави "сплатить ціну" за втручання росіян у вибори США.
- Росія наступного дня, 18 березня, прийняла рішення відкликати посла Анатолій Антонова для консультацій до Москви.
- Пізніше на слова Байдена відреагував і Путін. Він побажав Байдену здоров'я і сказав, що "хто так обзивається, той так і називається".
- Крім того, Путін викликав Байдена на публічні дебати.
- У Байдена сказали, що він вже провів перемовини з Путіним і в інших дискусіях брати участь не має наміру.
- Посол Росії у США Анатолій Антонов 29 березня заявив, що вже незабаром він повернеться до Вашингтона для продовження своєї роботи.