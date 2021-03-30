В Кремле напомнили о словах Байдена в адрес Путина и предупредили США

Реакция Путина на слова Байдена показывает, что Россия готова к переговорам с США - Песков / Reuters

В Кремле заявили, что Россия не позволит США разговаривать с Москвой с позиции силы. Несмотря на наличие разногласий, российские власти готовы вести переговоры с Вашингтоном, что подтвердила реакция президента РФ Владимира Путина на слова хозяина Белого дома Джо Байдена в его адрес. Американское и российское государства должны перейти к диалогу, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Аргументы и факты.

Комментируя перспективы разрыва дипломатических отношений с США, он сказал, что российские власти не позволят Вашингтону, или каким-то другим государствам, вести переговоры с Москвой с позиции силы.

"Это невозможно. Американцы сейчас, как мантру, повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено", - утверждает Песков.

Однако он уточнил, что реакция Путина на слова Байдена в его адрес сигнализирует о готовности России продолжать переговоры с США. Российский президент предложил Байдену провести публичные переговоры, но американский глава государства отказался. Москва и Вашингтон должны начать дискуссию, чтобы добиться компромисса.Читайте такжеВ Кремле раскрыли планы Путина по переговорам с Байденом

"Суть его (Путина) реакции сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев. С нашей точки зрения, сейчас главное — не дать отношениям скатываться дальше по наклонной. И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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