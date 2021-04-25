У Кремлі розкрили ймовірні терміни зустрічі Путіна і Байдена

Зустріч лідерів Росії і США залежить від певних факторів, вважає Юрій Ушаков.
Зустріч президента Росії Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена може відбутися вже в червні. Однак можливість проведення перемовин залежить від низки певних факторів. Про це заявив помічник російського глави держави із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков.
У ефірі телеканалу Росія 1 він розповів про те, що зустріч Путіна і Байдена може пройти в найближчому майбутньому. Втім, дискусія глав двох держав залежить від певних умов.
"Називають червень, навіть є конкретні дати... ну, я наразі не буду про них казати...червень", - сказав Ушаков.
У свою чергу, глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив, що Москва розглядає можливість зустрічі Путіна і Байдена. Російська сторона позитивно ставиться до перспектив таких перемовин.читайте такожБайден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату
"За дорученням президента Росії Володимира Путіна я згадав про те, що стосується пропозиції президента США Джо Байдена щодо проведення саміту. Воно було позитивно сприйнято і наразі вивчається", - сказав російський міністр закордонних справ.
Перемовини Байдена і Путіна
- Президент США Джо Байден 13 квітня провів телефонні перемовини з господарем Кремля Володимиром Путіним. Під час дискусії він заявив про підтримку України, закликав Путіна припинити військовий тиск біля українських кордонів, і попередив про нові санкції Вашингтона щодо Москви. Також глава Білого дому запропонував Путіну провести зустріч на території однієї з європейських держав.
- 15 квітня США впровадили нові санкції проти РФ. Під американські обмеження потрапили 6 російських технологічних компаній, а також 32 юридичних і фізичних особи. Крім цього, Вашингтон видворив 10 російських дипломатів.
- Наступного дня, 16 квітня, Росія впровадила відповідні санкції щодо Штатів. Росіяни прийняли рішення про висилку американських дипломатів і внесли до "чорних списків" високопосадовців з США.
- Пізніше у МЗС Росії зробили заяву про те, що Москва сумнівається в можливості проведення зустрічі Путіна і Байдена через нові санкції США.
- Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван уточнював, що зустріч Байдена і Путіна пройде тільки за певних умов. При цьому не можна впевнено сказати, що такий захід відбудеться.