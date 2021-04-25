У Кремлі розкрили ймовірні терміни зустрічі Путіна і Байдена

У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися вже в червні / Reuters

Зустріч президента Росії Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена може відбутися вже в червні. Однак можливість проведення перемовин залежить від низки певних факторів. Про це заявив помічник російського глави держави із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков.

У ефірі телеканалу Росія 1 він розповів про те, що зустріч Путіна і Байдена може пройти в найближчому майбутньому. Втім, дискусія глав двох держав залежить від певних умов.

"Називають червень, навіть є конкретні дати... ну, я наразі не буду про них казати...червень", - сказав Ушаков.

У свою чергу, глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив, що Москва розглядає можливість зустрічі Путіна і Байдена. Російська сторона позитивно ставиться до перспектив таких перемовин.читайте такожБайден відреагував на заяву Путіна під час саміту з клімату

"За дорученням президента Росії Володимира Путіна я згадав про те, що стосується пропозиції президента США Джо Байдена щодо проведення саміту. Воно було позитивно сприйнято і наразі вивчається", - сказав російський міністр закордонних справ.

Перемовини Байдена і Путіна